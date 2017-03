Neue Eskalationsstufe im Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei: In Rotterdam ist die türkische Familien- und Sozialministerin daran gehindert worden, das türkische Konsulat zu betreten. In der Türkei wurden gleichzeitig die niederländische Botschaft und das Konsulat geschlossen.

Der Streit um die Auftritte türkische Regierungsmitglieder in den Niederlanden spitzt sich weiter zu: Nach Berichten türkischer Medien hat die Polizei das Auto der Familien- und Sozialministerin Fatma Betül Sayan Kaya gestoppt, das auf dem Weg zum türkischen Konsulat in Rotterdam war. Die Ministerin war aus Deutschland kommend auf dem Landweg eingereist. "Wo genau sie gestoppt worden ist, weiß ich nicht, aber wie Sie sehen, erlaubt man ihr nicht, zu mir zu kommen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den Generalkonsul Sadin Ayyildiz.

Dr.Betül Sayan Kaya @drbetulsayan Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam Twitter 11.03.2017 21:32 Uhr via

Vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam haben sich Hunderte Menschen im Protest gegen die Abweisung der türkischen Familienministerin versammelt.

Unterdessen wurden in der Türkei die niederländische Botschaft und das Konsulat geschlossen. Aus Sicherheitsgründen seien die Eingänge der Botschaft in Ankara und des Konsulats in Istanbul abgeriegelt, sagte ein Beamter des türkischen Außenministeriums. Auch die Residenzen des Botschafters, des Geschäftsträgers der Botschaft und des Generalkonsuls seien geschlossen worden, hieß es. Zuvor hatte das Außenministerium in Ankara erklärt, eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich gegenwärtig nicht in der Türkei befinde, sei im Moment nicht erwünscht.

Man habe den niederländischen Amtskollegen mitgeteilt, dass das am Samstag ausgesprochene Landeverbot für den türkischen Außenminister ernsthafte Folgen für "unsere diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und anderen Beziehungen" haben werde, so das Ministerium weiter.

Landeverbot für Cavusoglu

Der Streit zwischen den beiden Ländern war entbrannt, als dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Landeerlaubnis in den Niederlanden entzogen worden war. Cavusoglu wollte in Rotterdam vor Landsleuten für das umstrittene Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten von Präsident Erdogan ausgeweitet werden sollen. Die Stadt hatte den Auftritt jedoch verboten. Die Regierung begründete den Schritt mit "Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit" sowie türkischen Drohungen, die Niederlande mit Sanktionen zu belegen.

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan sagte daraufhin, das niederländische Einreiseverbot für Cavusoglu sei ein "Relikt" des Nationalsozialismus. Er drohte mit Landeverboten für niederländische Flugzeuge in der Türkei. "Sie sind Faschisten", sagte Erdogan. "Hindert unseren Außenminister am Fliegen soviel Ihr wollt, aber von nun an werden wir sehen, wie Eure Flüge in der Türkei landen!" Er warf den Niederlanden vor, dass sie "Terroristen unterstützen".

Hitziger Schlagabtausch

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wies die Nazi-Vorwürfe Erdogans gegen seine Regierung als "verrückt" und "unangebracht" zurück. Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Breda sagte er, er verstehe, dass die türkische Regierung über das von den Niederlanden ausgesprochene Einreiseverbot für Cavusoglu erzürnt sei. Dennoch seien Erdogans Äußerungen "völlig daneben". Der Schritt sei der Regierung nicht leicht gefallen, so Rutte. "Es geht um einen NATO-Bündnispartner, doch unter Drohungen und Erpressungen können wir natürlich keine Gespräche führen."

Nach den Abfuhr in den Niederlanden ist Cavusoglu unterdessen in Frankreich angekommen. Hier werde er vor Landsleuten bei einer vom französischen Außenministerium genehmigten Veranstaltung in der Stadt Metz sprechen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Präfektur.

Wahlen am Mittwoch

In den Niederlanden finden am Mittwoch Parlamentswahlen statt, bei denen der Rechtspopulist Geert Wilders Umfragen zufolge mit kräftigen Stimmengewinnen rechnen kann. Wilders begrüßte die Entscheidung der Regierung, Cavusoglu die Landeerlaubnis zu verweigern. Mit Hinweis auf den Nazi-Vorwurf aus Ankara fügte er hinzu: "Ich sage allen Türken in den Niederlanden, die mit Erdogan übereinstimmen: Geht in die Türkei und kommt nie mehr wieder!"

Ähnlich wie in Deutschland - wenngleich etwas schärfer - ist der Türkeistreit in den Niederlanden zu einem Wahlkampfthema geworden. Beobachter gehen daher davon aus, dass das "Nee" zum Cavusoglu-Auftritt auch unter dem Druck der Wahlen erfolgte.