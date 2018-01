Deutsch-türkische Beziehungen Auf Du und Du in Goslar

Beim Besuch des türkischen Außenministers Cavusoglu bei Gabriel in Goslar sind beide Seiten sichtlich um Harmonie bemüht. Zwar bestreitet keiner die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis, doch die wollen sie im Dialog lösen. Beim Fall Yücel blieben sie wortkarg.

Als "mein Freund" spricht Außenminister Sigmar Gabriel von seinem türkischen Amtskollegen. Mevlüt Cavusoglu wiederum dankt dem "lieben Sigmar" für seine Einladung und Gastfreundschaft. Beide setzten bei ihrem Treffen in Gabriels Heimatstadt Goslar - dorthin hatte der SPD-Politiker Cavusoglu eingeladen - spürbar auf Harmonie und die Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern: die gemeinsame Geschichte, die Verbindungen zwischen der Türkei und Deutschland.

So habe es natürlich in den letzten Monaten Auseinandersetzungen gegeben, räumte Gabriel bei einem gemeinsamen Statement vor der Presse ein - doch "wir haben mehr an Gemeinsamkeiten, als uns das manchmal bewusst ist". Darauf setzt Gabriel auch für die zu lösenden Probleme: "Wir sind gut beraten, in Offenheit und in gegenseitigem Respekt unseren Dialog fortzusetzen - auf Augenhöhe."

Außenminister Gabriel trifft seinen türkischen Amtskollege Cavusoglu

Harmonische Töne von beiden Seiten

Auch der türkische Außenminister schlug ähnlich harmonische Töne an. So sprach Cavusoglu zwar von "Differenzen", "Problemen", "Spannungen" und "Eskalationen" in den vergangenen Monaten, doch "wir haben den gemeinsamen Willen, dass wir diese Spannungen im Dialog lösen". Auch er betonte die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und der Türkei und betonte zugleich: "Wir sind Staaten, die stolz sind, die nicht auf Druck reagieren - aber die in Kooperation ihre Spannungen lösen können und wollen!"

Konkret teilten die beiden Minister mit, dass unter anderem der strategische Dialog der Außenministerien wiederbelebt werden soll. Dieser solle laut Gabriel helfen, "Schritte aufeinander zuzumachen". Man wolle zudem den Wirtschaftsministern empfehlen, die gemeinsame Wirtschaftskommission nach längerer Pause wieder einzuberufen, sagte Gabriel.

Sigmar Gabriel hatte seinen türkischen Amtskollegen nach Goslar eingeladen.

Fall Yücel angesprochen

Das entscheidende Thema, das zu massiven Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis geführt hatte, sprach vor der Presse keiner der beiden von sich aus an: Die sieben noch immer in der Türkei inhaftierten Deutschen, unter ihnen der Journalist Deniz Yücel, der seit mehr als zehn Monaten in Haft ist.

Deniz Yücel sitzt seit dem 27. Februar 2017 in türkischer Untersuchungshaft.

Erst auf Nachfrage sagte Gabriel, dass die beiden Außenminister auch über sehr schwierige Themen gesprochen hätten. Der Fall Yücel "gehört dazu sicher auch", versicherte er.

Die Frage möglicher deutscher Rüstungsexporte in die Türkei stünden jedoch nicht in Verbindung mit dem Fall. Entsprechende Berichte wies Gabriel zurück. Ein Interview des deutschen Außenministers war in diese Richtung interpetiert worden.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 6. Januar 2018 um 13.00 Uhr.