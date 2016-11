Fast 50 Jahre lang hat Fidel Castro das sozialistische Kuba regiert. Wie geht es nach seinem Tod weiter? Brechen die alten Strukturen auf oder bleibt die Macht fest in den Händen der kommunistischen Partei- und Staatsführung?

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD Studio Mittelamerika und Karibik

"Ich bin Fidel", rufen Studenten an der Universität von Havanna. Einige haben Tränen in den Augen. Nur die Alten kennen ein Kuba ohne Fidel. Was für Generationen unvorstellbar war, ist seit zwei Tagen real: Der Sozialismus existiert weiter ohne den maximo líder. Ein Student erzählt: "Fidel hat Kuba auf die Weltkarte gehoben. Durch ihn wurde Kuba für viele Völker zum Vorbild, vor allem für die Ärmsten, die Marginalisierten."

Im Staatsfernsehen tritt Elián González auf - eine der wichtigsten Propagandafiguren. 1999, als er sechs Jahre alt war, begleitete er seine Mutter bei der Flucht übers Meer in das nahe Florida. Sie kam ums Leben, Elian rettete sich auf einem Autoreifen an die US-Küste und wurde zum Spielball der Mächte. Am Ende kam er wieder nach Kuba, zu seinem Vater - und zu Fidel Castro, der sich als Vaterfigur des traumatisierten Kindes inszenierte: "Fidel war wie ein Vater, später wurde er zum Freund. Wie meinem Vater wollte ich auch ihm zeigen, was ich erreicht oder gelernt hatte. Es sind so viele Dinge, die ich ihm jetzt nicht mehr zeigen kann. Ich habe gehofft, dass er uns immer begleitet, dass er von all meinen Erfolgen erfährt und stolz auf mich ist."

Kuba nimmt Abschied von Fidel Castro

tagesschau 5:30 Uhr, 28.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-234929~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Viel Schmerz durch Castro erlebt

Diese Art von Trauer ist im Alltag nicht sichtbar. In einem Zeitungskommentar beschreibt die Bloggerin Yoani Sánchez die Stimmung als gleichgültig, die Menschen zuckten mit den Schultern. Die Nation werde sich nicht in das Schwarz einer Witwe hüllen, weil sie durch Castro zu viel Schmerz erlebt habe - die vielen auf der Flucht Ertrunkenen etwa. Nur wenigen, wie dem Bruder, Präsident Raúl Castro, werde Fidel fehlen: "Für Raúl Castros Leute wird es schwierig, weiter zu behaupten, schnelle und tiefgreifende Reformen seien nicht möglich sind, weil in einer Villa am Stadtrand von Havanna ein 90-Jähriger den Fuß nicht von der Bremse nimmt."

Fidel galt als Kritiker der Wirtschaftsreformen und des Annäherungsprozesses an die USA. Angeblich stritten die Brüder über den neuen Kurs. Der Bad Cop Fidel aber fehlt jetzt.

Kann das Regime überleben?

Der konservative peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa war einst beeindruckt von Fidel Castros Revolution. Auf der größten Buchmesse Lateinamerikas, der FIL in Mexiko, erzählt er, wie schnell er dann enttäuscht gewesen sei, als Castro aus Kuba einen sozialistischen Staat machte. Deshalb werde die Geschichte Fidel nicht freisprechen. "Sein Tod wird einen Schneeball ins Rollen bringen wie der Tod von Stalin. Ohne den Diktator wird das Regime auf Dauer kaum überleben. Ich glaube nicht, dass Fidel als Mythos, Legende oder Titelheld ersetzbar ist. Die Kontroll-und Herrschaftsstrukturen werden nach und nach aufbrechen. Wir können nur hoffen, dass dieser Prozess kurz und schmerzlos ist und dem kubanischen Volk nicht noch mehr Leid bringt", sagt Llosa.

Aber die kommunistische Partei- und Staatsführung hatte seit Fidel Castros Krankmeldung im Jahr 2006 viel Zeit, die Strukturen zu stärken. Die Macht ist in festen Händen, an einen Politikwechsel derzeit nicht zu denken.