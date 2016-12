Star-Wars-Darstellerin Carrie Fisher ist gestorben

Die durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in "Star Wars" berühmt gewordene Schauspielerin Carrie Fisher ist tot. Das bestätigte der Sprecher der Familie. Die 60-Jährige hatte am Freitag auf einem Flug einen Herzinfarkt erlitten.

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist tot. Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga sei am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichtete das US-Promi-Magazin "People" unter Berufung auf eine Erklärung eines Familiensprechers.

Fisher hatte bereits am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten. Der Herzinfarkt ereignete sich etwa 15 Minuten vor der Landung. Sie wurde nach Angaben ihres Bruders Todd Fisher auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Kalifornien behandelt. "Die Welt hat sie geliebt", heißt es in einem Statement von Fishers Tochter Billie Lourd, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet.

Carrie Fisher reiste 2015 zur Premiere des siebten "Star Wars"-Teils nach London. Sie selbst kehrte in "Das Erwachen der Macht" auf die Leinwand zurück.

Fisher arbeitete zuletzt an Sitcom

Fisher hatte 1975 an der Seite Warren Beattys in "Shampoo" ihr Filmdebüt gegeben. Berühmt wurde sie als 19-Jährige durch die Rolle der Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie bekannt geworden. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer Paraderolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit.

Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere drehte sie mit Größen wie Laurence Olivier, John und James Belushi, Woody Allen, Warren Beatty, Julie Andrews und Joanne Woodward. Auch am Broadway und auf anderen Bühnen war sie zu Hause.

Fisher veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie "The Princess Diarist". Darin enthüllt sie, dass sie am "Star Wars"-Set eine Affäre mit ihrem Kollegen Harrison Ford gehabt habe.

Carrie Fisher als Prinzessin Leia, umringt von ihren "Star Wars"-Schauspielpartnern Harrison Ford (li.), Anthony Daniels und Peter Mayhew

Laut Medienberichten hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie "Catastrophe" beendet.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 27. Dezember 2016 um 19:00 Uhr.