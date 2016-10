Vor dem als "Dschungel von Calais" bekannten Flüchtlingslager haben Migranten und Hunderte Aktivisten protestiert. Steine flogen, die französische Polizei setzte Tränengas ein. Präsident Hollande will das Lager bis Jahresende schließen.

Bei einer ungenehmigten Demonstration vor dem als "Dschungel" bekannten Flüchtlingslager in Calais hat es Zusammenstöße gegeben. Die französische Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen etwa 50 Demonstranten und 200 Flüchtlinge vor, die ihrerseits mit Steinen warfen. Die Protestteilnehmer erklärten, sie zeigten Solidarität mit den Migranten.

Die Sicherheitskräfte hatten etwa 150 weitere Demonstranten an einer Straßensperre fast 50 Kilometer vor dem Lager an der Weiterreise gehindert. Für den Protest kamen Hunderte Menschen per Bus aus anderen Städten. In dem Camp leben bis zu 10.000 Migranten unter schwierigen Bedingungen.

Die Polizei in Calais setzte auch Wasserwerfer ein.

Lager bis Jahresende schließen

Der französische Präsident François Hollande hatte angekündigt, das Lager in Calais bis Jahresende zu schließen und Tausende Migranten innerhalb Frankreichs umzusiedeln, während ihre Asylanträge bearbeitet werden. Immer wieder versuchen Migranten in Calais, auf Lastwagen in Richtung Großbritannien zu gelangen. Anwohner und Lkw-Fahrer hatten sich zunehmend verzweifelt und wütend über die Situation vor Ort gezeigt.