Seit heute reißen Arbeiter die provisorischen Hütten im Flüchtlingslager bei Calais ab. Bislang verläuft die Umverteilung Tausender Flüchtlinge weitgehend reibungslos. Doch vor Ort befürchtet man, dass es sich nur um eine Atempause handelt.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Es hat die Behörden wohl selbst überrascht, dass so viele Flüchtlinge das Lager in den Dünen so schnell verlassen wollen. Pascal Brice, der Leiter des französischen Amts für Migration und Flüchtlinge, sieht in dem reibungslosen Ablauf allerdings eine Bestätigung seiner Arbeit: "Man muss sich daran erinnern, dass vor zwei Jahren noch kein einziger Flüchtling in diesem Lager Asyl in Frankreich beantragen wollte. Jetzt sind es viele." Alles verlaufe friedlich, berichtet Brice. "Aber das liegt auch daran, dass wir seit Monaten mit den Menschen hier im 'Dschungel' sprechen, sie versuchen zu überzeugen, dass das kein Leben ist."

Bislang etwa 3000 Flüchtlinge haben die Hilfsorganisationen und die staatlichen Behörden überzeugen können. Gestern verließen vor allem Sudanesen und Eritreer das Lager. Allen war zugesichert worden, dass diejenigen, die das wollen, zusammen bleiben dürfen.

Viele hoffen weiter auf die Weiterreise

Heute ist der Tag der Afghanen - die tendenziell lieber in Calais bleiben wollen, weil sie eben doch die Hoffnung nicht aufgegeben haben, nach England zu kommen. "Ich weiß, dass es einige gibt, die zögern", sagt Brice. "Aber auch sie werden letztlich lieber menschenwürdig untergebracht sein und dann auch einen Asylantrag stellen."

Räumung des illegalen Lagers in Calais

Die französischen Behörden gehen davon aus, dass etwa 5000 Flüchtlinge aus Calais in Frankreich Asyl beantragen werden. Zunächst werden sie in die sogenannten Empfangs- und Orientierungs-Zentren gebracht. "Das ist nicht für immer", sagt Francoise Sivignon, Präsidentin der französischen Sektion der "Medecins du Monde" ("Ärzte der Welt"); "Diese Zentren stehen zwei bis maximal drei Monate.“

Danach heißt es für die Flüchtlinge: Asyl beantragen oder abgeschoben werden. Oder sie tauchen unter - was nicht unwahrscheinlich ist. Und was auch Francoise Sivignon nicht ausschließen will: "Es wird immer Leute geben, die nach England wollen." Das sei im Übrigen in Ventimiglia an der fränzösisch-italienischen Grenze genauso. "Seit Frankreich dort zugemacht hat, kommen die Menschen eben über das Gebirge. Niemand kann wild entschlossene Menschen aufhalten - auch nicht eine bepflanzte Mauer, wie sie in Calais geplant war."

Lediglich eine Atempause

Medienwirksamer Abriss der behelfsmäßigen Hütten und Zelte im "Dschungel" von Calais.

Auch Natacha Bouchart, die Bürgermeisterin von Calais, weiß ganz genau, dass die Räumung des "Dschungels" der Stadt lediglich eine Atempause verschafft. Die konservative Republikanerin hält das alles für ein politisches Manöver vor der Präsidentenwahl.

Denn die französische Regierung habe keinerlei Garantien gegeben, dass nicht kurze Zeit nach der Räumung ein weiterer "Dschungel" entstehen könnte. "Es sind noch sehr viele Fragen offen", sagt sie. Und von der Regierung höre sie lediglich, "dass die Sicherheitskräfte in Calais vor Ort bleiben werden - so lange wie nötig. Ich frage mich, wie lange. Wahrscheinlich noch Jahrzehnte."

Der Leiter des Amts für Migration, Pascal Brice, ist da viel zuversichtlicher: "Sie sagen 'Bye-bye Dschungel', wenn sie weggehen."

Einige aber sagen auch: "Au revoir". Und das heißt: Auf Wiedersehen.

Zweiter Tag der Räumung des Flüchtlingslagers in Calais

Barabar Kostolnik, ARD Paris

