Seit Montag räumen Arbeiter das Flüchtlingslager bei Calais: Verlassene Zelte und provisorische Hütten werden abgebaut. Jetzt ist ein Teil des Lagers in Flammen aufgegangen. Die Präfektin der Region, Buccio, hat ihre eigene Theorie zu den Bränden.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Keiner weiß so genau, wie sich die Flammen ausbreiten konnten, auf jeden Fall sind viele leerstehende Behausungen abgebrannt, Hütten und Zelte. "Das Feuer ist an vielen Stellen zugleich ausgebrochen. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte", sagt Jean-Claude Lenoir von der Hilfsorganisation Salam. "Auf jeden Fall wird es die Abreise vieler Flüchtlinge aus dem Lager noch einmal beschleunigen", fügt er hinzu.

Seit Wochen kleinere Feuer?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Präfektin der Region, Fabienne Buccio, hat ohnehin ihre eigene Theorie, wie es sein konnte, dass es in dem Lager, das die Regierung um jeden Preis räumen will, so heftig gebrannt hat: "Wir haben schon seit Wochen immer wieder kleinere Feuer, das kann man natürlich bedauern. Aber das gehöre zur Tradition bestimmter Gruppen von Migranten: "Sie zerstören ihren Lebensraum, wenn sie vorhaben, ihn zu verlassen."

Blick über den sogenannten "Dschungel" von Calais, der eine lange Geschichte hat. Seit 1999 entstanden in der Nähe der Stadt immer wieder wilde Flüchtlingscamps. Immer wieder wurden die Lager aufgelöst und entstanden daraufhin wieder neu.

Nichts soll an das Lager erinnern

Nur waren diese Behausungen bereits leer, als es dort gebrannt hat. Auf jeden Fall räumen die Behörden weiter auf, bauen verlassene Zelte und provisorische Hütten ab, nichts soll später an dieses Lager vor Calais erinnern. Und dennoch gibt es noch viele Flüchtlinge, die auf jeden Fall bleiben wollen, um später irgendwie von Calais nach Großbritannien zu kommen: Sozialarbeiter versuchen, sie vor Ort zu überzeugen: "Wir erklären ihnen, dass die Überfahrt nach England fast nicht mehr möglich und sehr gefährlich ist, dass es sehr viel Geld kostet, das sie den Schleusern bezahlen müssen. Es wird einige Zeit dauern, bis wir die Menschen davon überzeugt haben, dass sie nicht nach England kommen können."

Zeit, die die Hilfsorganisationen nicht haben. Etwa eine Woche hat die französische Regierung veranschlagt, dann soll das Lager komplett geräumt sein. Jean-Claude Lenoir von Salam hofft trotzdem, dass sich die Behörden etwas einfallen lassen: "Die Leute brauchen Zeit, um zu überlegen. Außerdem werden ja immer wieder Flüchtlinge nachkommen. Man sollte hier in Calais für die kommenden Tage und Wochen ein Notversorgungszentrum für Flüchtlinge einrichten."

Das aber wird mit Sicherheit nicht passieren: Nichts fürchten die Behörden mehr, als einen Anlaufpunkt für Flüchtlinge zu schaffen. Jetzt, wo sie gerade mit allen Mitteln versuchen, die Menschen aus dem Lager von Calais loszuwerden.

