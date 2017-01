Bei einem Busunfall nahe Verona in Italien sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug mit Schülern aus Ungarn sei auf dem Rückweg von einer Reise nach Frankreich gewesen, als es in Flammen aufging, teilte die Polizei mit. 39 Reisende wurden verletzt.

Bei einem schweren Busunfall auf der Autobahn 4 nahe der italienischen Stadt Verona sind nach Angaben der Feuerwehr 16 Menschen ums Leben gekommen. 39 Menschen seien verletzt worden, teilten die Einsatzkräfte auf Twitter mit. Der Bus mit etwa 50 vorwiegend jungen Menschen an Bord ging in Flammen auf, nachdem er gegen einen Leitungsmast geprallt war, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

An Bord des Busses seien Schüler eines Budapester Gymnasiums gewesen, sagte der Sprecher des ungarischen Außenministeriums, Tamas Menczer, am Morgen im staatlichen ungarischen Fernsehsender M1. "Die Lage ist schwerwiegend", sagte er lediglich. Nach Menczers Angaben waren bis zu 60 Menschen in dem Bus.

Das Fahrzeug sei mit Schülern aus Ungarn auf dem Rückweg von einer Reise nach Frankreich gewesen, teilte die Polizei mit, als der Unfall kurz vor Mitternacht am Freitag passierte. Die Verletzten seien in Krankenhäuser in Verona gebracht worden. Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist bislang noch unklar.