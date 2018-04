Barbara Bush war First Lady und First Mum. Mit ihrer offenen Art und jeder Menge Humor setzte sie Akzente im Weißen Haus.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

In der Beliebtheitsskala der Amerikaner stand Barbara Bush bis zuletzt weit oben. Selbst jene US-Bürger, die sie ein wenig altmodisch fanden, mochten sie wegen ihres Humors und weil sie fast immer offen aussprach, was sie dachte. So sprach sie sich 2015 gegen eine Präsidentschaftskandidatur ihres Sohnes Jeb: "Es gibt doch eine Menge großartiger Familien und andere sehr qualifizierte Leute", sagte sie damals, "nein, wir hatten genug Bushs".

Silberfuchs-Frisur, Modeschmuck und Humor

Sie ahnte wohl, dass die Zeit für die Bush-Dynastie bei den Republikanern abgelaufen war. Dennoch zog sie auch noch als 90-jährige für ihren Sohn in den Wahlkampf. So wie früher für ihren Mann und ihren ältesten Sohn George W. - mit ihren Markenzeichen, der Silberfuchs-Frisur und einer Modeschmuck-Perlenkette: "Für 90 Dollar, um meine Falten zu verbergen", wie sie offen gestand. Kurz vor ihrem 90. Geburtstag, den sie gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Feriensitz der Familie in Kennebunkport im Bundesstaat Maine feierte, zog Barbara Bush eine zufriedene Bilanz: "Ich fand mein ganzes Leben toll. Ich hatte viel Glück in meinem Leben."

Barbara Bush mit Ehemann George bei einem Basketballspiel 2015.

Ihren Mann heiratete Barbara Bush im Januar 1945. Der damals 20-jährige George Herbert Walker Bush war gerade als Pilot über dem Pazifik abgeschossen worden. Sie war 19, eine typische Kriegshochzeit. Das Paar bekam vier Söhne und zwei Töchter, eine starb schon im Alter von vier Jahren an Leukämie. Deshalb besuchte Barbara Bush seither jedes Jahr an Weihnachten krebskranke Kinder im Krankenhaus. Anders als ihr First-Lady-Nachfolgerin, Hillary Clinton, hatte Bush nie eigene politische Ambitionen. Von vielen wurde sie deshalb in die Schublade "altmodisch" gesteckt. Dabei zeigte sie sich schon 1990 in einer Rede vor Studenten weit vorausschauend: Falls jemand aus dem Publikum so wie sie als Ehepartner des Präsidenten ins Weiße Haus ziehen wolle, dann "dann wünsche ich IHM alles Gute" - so Barbara Bush damals augenzwinkernd.

"Bill Clinton liebe ich"

Barbara Bush hatte eine Abneigung gegenüber parteipolitischen Hardlinern. Für sie kamen stets zuerst das Land und die Nation, nicht die Partei. Zum Ärger vieler konservativer Republikaner hatte Bush ausgerechnet jenen Politiker ins Herz geschlossen, der eine Wiederwahl ihres Mannes verhinderte: Bill Clinton habe sich als Präsident und auch später immer um sie gekümmert. "Bill besucht uns jeden Sommer", lobte Barbara Bush, "vielleicht nicht seine Politik, aber Bill Clinton liebe ich!"

Dass die Präsidentenfamilien Bush und Clinton trotz der politischen Spaltung in Washington Freunde wurden, das war vor allem Barbara Bushs Verdienst. Mit ihr verliert Amerika eine starke Frau aus einer Zeit, in der sich Republikaner und Demokraten gegenseitig respektierten.

Nachruf auf Barbara Bush

Martin Ganslmeier, ARD Washington

