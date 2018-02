In Österreich gerät eine weitere Burschenschaft wegen eines Buchs mit antisemtischen Liedern unter Druck. Auch diesmal gibt es eine Verbindung zur Regierungspartei FPÖ. Die Burschenschaft dementiert.

Von Andrea Beer, ARD-Studio Wien

Zur Zeit läuft in Wien eine große internationale Antisemitismus-Konferenz. Auch dort werden die neuen Ereignisse aufmerksam registriert: Nur drei Wochen nach dem folgenreichen Skandal um das Nazi-Liederbuch bei der Burschenschaft Germania geht es dieses Mal um die schlagende Verbindung "Bruna Sudetia".

Auch diese soll ein Liederbuch mit antisemitischen Texten haben. Das berichtet die Wiener Wochenzeitung "Falter". Unter anderem heißt es darin laut "Falter" auf Seite 114: "Zwei Juden badeten einst im Fluss, der eine ist ersoffen, vom andern wolln wir's hoffen" - es ist nur eines von mehreren Beispielen dieser Art.

Unter der Rubrik "Inoffizielle Lieder" soll zudem ein Text stehen, der bereits bei der Burschenschaft "Germania" die Runde machte. Darin heißt es unter anderem: "Gebt Gas ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million." Das wäre eine eindeutige Aufforderung, jüdische Menschen zu ermorden.

FPÖ-Politiker leitet Burschenschaft

Langjähriger Vorsitzender der "Bruna Sudetia" ist Herwig Götschober. Das bringt auch die Spitze der mitregierenden Freiheitlichen Partei in Erklärungsnot. Denn Götschober ist ein enger Vertrauter und Pressereferent von Verkehrsminister Norbert Hofer, der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat der rechtspopulistischen Regierungspartei FPÖ.

Hofer wies im ORF alle Vorwürfe zurück. Am Rande einer Veranstaltung sagte er, es sei noch nicht klar, woher das Buch komme, denn es gebe kein Impressum. "Mein Mitarbeiter hat mir sofort auch sein Liederbuch gezeigt: Da sind diese Passagen nicht drin", sagte Hofer. Er dränge daher auf Abrufklärung. "Ich möchte wissen: Wo kommt dieses Buch her?"

Burschenschaft bestreitet Vorwürfe

Die Burschenschaft "Bruna Sudetia" bestritt, mit dem Buch etwas zu tun zu haben und wies alle Vorwürfe zurück.

"Das im 'Falter' abgedruckte Liederbuch war niemals das Liederbuch der Burschenschaft und auch nie als solches in Verwendung. Die in dem 'Falter' vorliegenden Liederbuch abgedruckten antisemitischen Lieder werden von der akademischen Burschenschaft Bruna Sudetia kategorisch abgelehnt. Das Liederbuch der akademischen Burschenschaft Bruna Sudetia ist weder optisch noch inhaltlich jenem Exemplar ähnlich, das dem 'Falter' vorliegt."

Die "Bruna Sudetia" kündigte rechtliche Schritte gegen den "Falter" an und erklärte außerdem, in ihren Räumen kein Buch gefunden zu haben, so wie es im "Falter" abgedruckt sei.

Diesem liegt nach eigenen Angaben aber die Originalausgabe eines Liederbuches der "Bruna Sudetia" vor - inklusive dem Wahlspruch "Freiheit, Ehre, Vaterland". Keine Zeile sei geschwärzt.

Vorwürfe für FPÖ zur Unzeit

Die Vorwürfe fallen in zwei Landtagswahlkämpfe in Österreich. Kommenden Sonntag wird in Tirol gewählt und Anfang März in Kärnten. "Wir haben den nächsten Einzelfall" - mit dieser Ironie reagierten Oppositionspolitiker der liberalen Neos auf den neuen Bericht des "Falter".

Auch Politiker der Sozialdemokraten und der Grünen sind entsetzt und forderten den Rücktritt des Vorsitzenden der "Bruna Sudetia", Götschober, der auch als Kommunalpolitiker aktiv ist.

Der Spitzenkandidat der Grünen für die Kärntenwahl, Rolf Holub, sagte, die Enthüllungen belegten erneut, wie sehr die FPÖ mit Burschenschaften und rechtsradikalen Liederbüchern verbunden sei.

Die Wiener Burschenschaft "Bruna Sudetia" ist rund 140 Jahre alt. Sie nahm schon vor dem Nationalsozialismus keine Juden auf und sah den sogenannten Anschluss Österreichs an Nazideutschland 1938 positiv. Auch bei der Wiedergründung nach 1945 wirkten ehemalige Nazis in der Verbindung.

Gedankliche Nähe zu Neonazis

In den vergangenen Jahrzehnten fiel die "Bruna Sudetia" laut Experten des DÖW immer wieder durch gedankliche Nähe zu Neonazis auf. Mindestens zweimal reisten Delegationen der "Bruna Sudetia" nach Dresden und nahmen dort an "Pegida"-Aufmärschen teil. 2016 richtete sie eine Sonnwendfeier mit der rechtsextremen österreichischen Landsmannschaft aus. Auch ein FPÖ-Politiker hielt dort eine Rede.

Bundeskanzler Sebastian Kurz äußerte sich bisher nicht zu den neuen Vorwürfen. Der ÖVP-Politiker ist krank und musste seine Termine absagen, auch den auf der Wiener Antisemitismuskonferenz, wo das gerade jetzt sicher bedauert wird.

Vorwürfe gegen "Bruna Sudetia"

Andrea Beer, ARD Wien

