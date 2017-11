Die Luftwaffe der Bundeswehr nimmt derzeit an einer Übung in Israel teil. Es ist das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dass deutsche Kampfjets hier aufsteigen. Der Einsatz spiegelt den langen Weg von tiefer Kluft zu gemeinsamer Allianz der beiden Länder wider.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

Vier Kampfjets vom Typ Eurofighter stehen an einer der Startbahnen des Luftwaffenstützpunktes Uvda im Süden Israels. Was gleich passiert, nennen deutsche Diplomaten "historisch". Denn die Eurofighter und ihre Piloten kommen aus Deutschland. 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Holocaust sind zum ersten Mal Kampfflugzeuge der Luftwaffe in Israel.

Die deutschen Eurofighter heben ab und steigen sehr schnell in die Höhe. Sie ändern ihren Kurs und rasen jetzt mit 650 Stundenkilometern am Stützpunkt vorbei. Unter ihnen die gold-gelben Hügel der Negev-Wüste.

Ein "besonderes Gefühl" und eine "große Ehre"

Der Leiter des Geschwaders, in dem die Eurofighter fliegen, weiß, dass dies kein normaler Einsatz ist. Oberstleutnant Gero von Fritschen hat insgesamt 125 deutsche Soldaten mit nach Israel gebracht. "Für uns ist es eine große Ehre, hierherkommen zu dürfen. Und es ist ein besonderes Gefühl, zu den ersten zu gehören, die mit deutschen Kampfflugzeugen an einer Übung hier in Israel teilnehmen", sagt von Fritschen.

Der Oberstleutnant Gero von Fritschen leitet das deutsche Geschwader bei der Übung in Israel.

Eine "Wehrmacht" gibt es in der Bundesrepublik natürlich längst nicht mehr. Die Armee des Landes heißt jetzt Bundeswehr. Der Name "Luftwaffe" ist jedoch geblieben. Genauso wie das eiserne Kreuz, das auf den Eurofightern prangt, die in diesen Tagen durch Israel fliegen.

Die Vertreter von Außen- und Verteidigungsministerium, so ist zu hören, hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sechs deutsche Kampfjets samt Besatzung nach Israel zu schicken. Insgesamt acht Nationen sind bei der Übung "Blue Flag" in Israel vertreten. Neben Deutschland sind zum Beispiel die USA, Frankreich und Italien zu Gast.

Eine emotionale Zusammenarbeit

Nur wenige Minuten nach dem Start der deutschen Eurofighter steigen F15-Jets der Israelis in die Luft. Auf ihnen prangt kein eisernes Kreuz, sondern der Davidstern. Itamar, ein Pilot der Israelis, ist der Kommandeur des Stützpunktes Uvda. Als wir ihn fragen, welche Bedeutung das Wort "Luftwaffe" für ihn hat, wird er kurz nachdenklich - und antwortet dann: "Jede Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel ist emotional. Das gilt auch für dieses Projekt. Ich war dabei, als die sechs Eurofighter in unsere Hangars rollten. Das hat in mir gearbeitet. Die Vergangenheit können wir nicht auslöschen. Aber wir schauen nach vorne. Und das Verhältnis unserer Luftwaffen basiert auf Vertrauen."

Ein israelischer Pilot auf dem Stützpunkt Uvda... ... und die Jets der israelischen Armee, die bei der Übung eingesetzt werden.

Die Armeen Deutschlands und Israels arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Viele Jahre lang machten sie das im Verborgenen. Bereits in den 1950er-Jahren lieferte Deutschland Waffen an den jungen Staat Israel. Heute gilt Israel als engster Verbündeter der Deutschen außerhalb der NATO. "Blue Flag" soll die Nähe zu Deutschland und weiteren Nationen demonstrieren. Die Israelis sprechen von "Diplomatie in der Luft".

Geographisch ist Israel weitgehend isoliert. Und auch seine engsten Verbündeten kritisieren das Land für die Besatzung des Westjordanlandes. "Blue Flag" soll zeigen, dass die Allianzen beim Militär so eng sind wie nie.

Die Deutschen bezeichnet Itamar, der Kommandeur von Uvda, als seine Freunde: "Schauen Sie, was vor 70 Jahren geschah. Und schauen Sie, was heute geschieht. Das ist doch ein Grund, optimistisch zu sein."

Ein Pilot der Gastnationen sollte zu Beginn der Übung eine Rede halten. Nur einer. Die Israelis entschieden sich für einen Piloten aus Deutschland.

Bundeswehr nimmt an internationaler Luftwaffenübung in Israel teil

Benjamin Hammer, ARD Tel Aviv

10.11.2017 09:20 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. November 2017 um 05:45 Uhr.