Vielleicht war es die Kritik von Ex-Chefredakteur Dündar an der schwachen Reaktion der Bundesregierung nach den neuen Festnahmen bei "Cumhuriyet": Dieser hatte Berlin vorgeworfen, windelweich reagiert zu haben. Nun legte Regierungssprecher Seibert nach - und zeigte sich "alarmiert".

Die Bundesregierung hat sich erneut zu den jüngsten Festnahmen bei der regierungskritischen türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" geäußert - und ihren Ton verschärft. "Wir haben großen Zweifel daran, ob das Vorgehen gegen den Chefredakteur Murat Sabuncu und seine Kollegen rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

"Für die Bundeskanzlerin und die ganze Bundesregierung ist es in höchstem Maße alarmierend, wie die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei durch Staat und Justiz immer wieder aufs Neue eingeschränkt wird." Die Bundesregierung werde den Fall weiter sehr aufmerksam beobachten. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, wies darauf hin, dass der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, nach den Verhaftungen die Redaktion der "Cumhuriyet" besucht hatte. Dies sei ein deutliches Signal der Solidarität gewesen.

"Besorgt sein hilft uns türkischen Journalisten nicht"

Dündar lebt seit seiner Festnahme im Exil in Deutschland.

Die neuen Stellungnahmen aus der Bundesregierung zu den Vorfällen in der Türkei kommt kurz nach der Kritik des früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteurs Can Dündar. Dieser hatte sich enttäuscht gezeigt über die seiner Meinung nach schwache Reaktion der Bundesregierung vom Montag: Berlin habe die Verhaftungen nicht einmal verurteilt. "Besorgt sein hilft uns türkischen Journalisten nicht", hatte Dündar der Zeitung "Die Welt" gesagt.

Von den europäischen Regierungen erwarte er ein klares, mutiges Signal für die Demokratie in der Türkei. "Hier geht es auch um grundlegende Prinzipien Europas, um grundlegende Menschenrechte. Seit Jahren sind die Europäer dauernd besorgt. Aber das ändert nichts."

"Cumhuriyet" ist die letzte große regierungskritische Zeitung in der Türkei. Am Montag hatten die türkischen Behörden die Mitarbeiter, darunter auch Chefredakteur Sabuncu, wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Organisation festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Zeitung vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben. Die Redaktion wies die Vorwürfe entschieden zurück und kritisierte die Festnahmen als rechtswidrig.