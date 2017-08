Nach zwei Messerattacken auf Sicherheitskräfte in Brüssel und in London haben die Behörden die Taten als Terrorismus eingestuft. Die Attentate ähneln sich. Den Angriff in der belgischen Hauptstadt hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" nun für sich reklamiert.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Messerattacke auf Soldaten in der belgischen Hauptstadt Brüssel für sich reklamiert. Der Attentäter sei ein Kämpfer des IS, hieß es in einer über die IS-Agentur Amak verbreiteten Nachricht. Die Aktion sei eine Antwort auf Angriffe gegen den IS durch die US-geführte Koalition.

Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle verbreitet.

Ein 30-jähriger Belgier somalischer Abstammung hatte am Freitag mehrere Soldaten angegriffen und zwei von ihnen verletzt. Bei Ausführung der Tat hatte er nach Angaben der Behörden "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen. Der Attentäter wurde von Soldaten angeschossen und starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Attacke in London nach ähnlichem Muster

Etwa zeitgleich zu der Attacke in Brüssel griff ein Mann in London Sicherheitskräfte mit einer Stichwaffe an. Der Täter wurde nach dem Vorfall am Buckingham-Palast festgenommen.

Die Attacken liefen wohl unabhängig voneinander ab, aber nach ähnlichem Muster. In beiden Fällen riefen die Angreifer "Allahu akbar". Von den Behörden wurden beide Taten als Terrorismus eingestuft. Brüssel und London waren in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel schwerer islamistischer Anschläge.