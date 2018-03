Beim Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke in Miami im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Trümmern befinden sich offenbar noch Menschen. Warum das Bauwerk einstürzte, ist noch unklar.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Augenzeugen berichten, dass mindestens fünf Autos von der herabstürzenden Fußgängerbrücke in Miami begraben wurden. Nach Angaben von US-Medien, die sich auf die Autobahnpolizei beriefen, soll es mehrere Tote und Verletzte geben. Unter den Trümmern der Brücke werden noch weitere Menschen vermutet, hieß es. Rettungskräfte bemühen sich um die Bergung der Opfer.

Unglücksursache noch unklar

Die eingestürzte Fußgängerbrücke spannte sich in einer Länge von etwa 50 Metern über eine sechsspurige Autobahn. Sie war erst am vergangenen Samstag eingeweiht, aber noch nicht offiziell für den Fußgängerverkehr freigegeben worden. Die neue Brücke sollte die Sicherheit der Studierenden der Florida International University in Miami verbessern, indem sie den Campus der Universität mit dem Grundstück auf der anderen Seite der Autobahn verbindet. Dort befinden sich die Studentenwohnheime.

Beim Einsturz dieser Fußgängerbrücke in Miami kamen mehrere Menschen ums Leben.

Die für den Brückenbau verantwortliche Firma sprach von einem "katastrophalen Zusammenbruch" der Konstruktion. Informationen über die zuvor angepriesene neuartige Brückentechnik wurden aus dem Internetauftritt der Firma entfernt.

Tote und Verletzte nach Einsturz von Fußgängerbrücke in Miami

Martin Ganslmeier, ARD Washington

15.03.2018 21:21 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 15. März 2018 um 22:15 Uhr.