Brexit-Verhandlungen Hauen und Stechen bei den Tories

Über die Brexit-Verhandlungen wird der Ton innerhalb der britischen Konservativen immer schärfer - Brexiters und EU-Anhänger gehen sich hart an. Und die Chefin May ist abgetaucht.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Am Wochenende waren mal wieder Jacob-Rees-Mogg-Festspiele im britischen Fernsehen. Rees-Mogg ist ein steinreicher und erzkonservativer Hinterbänkler aus Somerset, Liebling der konservativen Basis und Anhänger eines harten Brexit. Und wenn es darum geht, Kompromisse mit der EU madig zu machen, dann steht er in der ersten Reihe.

Eine Übergangsperiode, in der weiter die Freizügigkeit gilt und der Europäische Gerichtshof das Sagen habe, so wie es der britische Brexit-Minister und Brüssel wollen - da könne man doch gleich Mitglied in der EU bleiben, kritisiert Rees-Mogg: "Unter solchen Umständen bleiben wir doch de facto in der EU. Und brechen unser Versprechen gegenüber den Wählern, die EU im März 2019 zu verlassen." Das wäre ein großer Fehler, meint der Konservative weiter, man müsse doch das Versprechen der konservativen Partei erfüllen.

Rees-Mogg ist nicht der einzige Konservative, der seine eigenen Parteifreunde in der Regierung unter Feuer setzt. Auch die frühere Ministerin Theresa Villiers warnte vor allzu großen Kompromissen mit der EU und setzte sich für einen klaren Schnitt ein: "Wenn man zu viele Kompromisse eingeht, kommt man zu einem Punkt, wo man gar nicht mehr merkt, dass wir die EU verlassen. Damit würden wir dann nicht mehr das Ergebnis des Referendums respektieren." Der Brexit dürfe durch Kompromisse nicht so weit verwässert werden, dass das Land die EU am Ende gar nicht wirklich verlasse.

Hardliner fordern Hammonds Rücktritt

Im Zentrum des Sturms steht der Finanzmininister, Schatzkanzler Philip Hammond. Er hatte in Davos in der vergangenen Woche britischen Unternehmen versichert, Großbritannien werde sich nur in bescheidenem Umfang von der EU entfernen. Seitdem fordern die harten Brexiters unter den Tories mehr oder minder offen seinen Rücktritt.

Premierministerin Theresa May schickte ihren engsten Mitstreiter, Kabinett-Minister David Lidington, in die Interview-Schlacht, um die Wogen zu glätten und die Konservativen zur Mäßigung aufzurufen: "Die konservative Familie, links, rechts und Mitte, muss zusammenkommen. Im Geiste gegenseitigem Respekts, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen wie in jeder großen Familie gibt", so Lidington. Man habe eine große Aufgabe vor sich, das Abkommen mit der EU.

Bislang haben solche Appelle nicht viel gebracht. Auch heute zitieren die Zeitungen wieder persönliche Angriffe aus den unterschiedlichen Lagern. Eine Staatssekretärin aus dem Pro-EU-Lager nennt die Hard-Brexiters in einer WhatsApp-Mitteilung "alte Männer mit verdrehten Augen", nachdem sie von diesen "Betrügerin" genannt worden war.

May als Schildkröte bezeichnet

Berater der Premierministerin hatten angekündigt, dass sie eigentlich in diesen Tagen mit einer erneuten großen Rede für Klarheit in Sachen Brexit-Kurs sorgen wollte. Doch von dieser Rede ist jetzt keine Rede mehr. Theresa May ist abgetaucht. Ein früherer Staatssekretär aus ihrer Partei bezeichnete sie als Schildkröte. Man brauche jetzt keine Schildkröte an der Spitze, sondern einen Löwen, sagte er.

Der Unmut über May wächst in ihrer Partei. Viele wollen sie los werden. Doch das hat es immer mal wieder gegeben in den vergangenen Monaten. Am Ende konnte sich May dann doch an der Spitze von Partei und Regierung halten. Weil die Partei und das Land angesichts der engen Brexit-Fristen schlicht keine Zeit für die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger haben.

Wenig hilfreich war auch ein Interview von US-Präsident Donald Trump. Er tönte am Wochenende im britischen Fernsehen, er würde ganz anders mit der EU verhandeln, härter.

Brexit-Streit der Tories verschärft sich

Jens-Peter Marquardt, ARD London

