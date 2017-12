EU und Briten einig - großer Jubel noch vor ein paar Tagen. Doch was zunächst nach Brexit-Durchbruch klang, hört sich auf der Insel mittlerweile unverbindlicher als ein "Gentlemen´s Deal". Die EU fordert Klarheit.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Keine 48 Stunden war die in Brüssel erzielte und erst mühsam in der Nachspielzeit errungene Einigung zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und dem EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker alt, als sie auch schon wieder in Frage gestellt wurde. Und zwar von Londons Brexit-Chefverhandler David Davis höchstpersönlich:

Kriegen die Briten kein Handelsabkommen, kriegt die EU kein Geld - so lassen sich die Aussagen von Davis gegenüber der BBC am Wochenende zusammenfassen.

Auch wenn sich der Minister von der Insel von seinen eigenen Worten mittlerweile wieder distanziert hat, haben die Aussagen auf dem Festland für mehr als nur ein Stirnrunzeln gesorgt.

"Ich bin etwas verwundert darüber, dass die Kommunikation in Brüssel offenkundig eine etwas andere ist als in London", sagte dazu der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. "Das müssen wir in einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit zusammenbringen. Das heißt, man muss hier genauso auftreten, wie man das auch in London tut."

May und Juncker verkündeten erst am 8. Dezember den Durchbruch beim Brexit.

Die EU sorgt vor

Doch bei rein mahnenden Worten belässt es die EU nicht. Sie sorgt vor: In der vorbereiteten Abschlusserklärung für das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag steht nun ein Satz drin, der den Briten klarmacht, dass sich Europa nicht wird erpressen lassen: Fortschritte in Verhandlungsphase zwei werde es nur geben, wenn sämtliche Verpflichtungen aus Phase eins respektiert würden, heißt es da nun vorsichtshalber, wie Diplomaten dem ARD-Studio Brüssel bestätigen - nachdem das Magazin "Politico" darüber berichtet hatte.

Auch die EU merkte an, dass rein formal gesehen, die am vergangenen Freitag zwischen den Chefverhandlern Barnier und Davis erzielte Verabredung zwischen Brüssel und Briten zwar nicht rechtlich bindend sei. Die Kommission gehe aber fest davon aus, dass sich beide Seiten an sie hielten. "Wir betrachten die gemeinsame Erklärung zwischen Michel Barnier und David Davis als einen 'Deal zwischen Gentlemen'", stellte Junckers Chefsprecher Margaritis Schinas klar.

Sehr oft weit voneinander entfernt: die Brexit-Unterhändler Davis (links) und Barnier

Vertrauen in Gefahr

Auch das EU-Parlament verschärft seine Brexit-Resolution: Die Neufassung stellt unverblümt fest, dass die David-Davis-Äußerungen riskierten, Vertrauen zu zerstören.

In einer weiteren Anmerkung wird erwähnt, dass es Verhandlungsfortschritte nur geben könne, wenn die Briten voll zu ihren Verpflichtungen stehen, wie der Brexit-Beauftragte des Parlaments, Guy Verhofstadt, mitteilte. Das liest sich also ähnlich wie bei den Staats-und Regierungschefs.

Abgesehen davon wird fest davon ausgegangen, dass Merkel und Co auf dem Gipfel am Freitag - genau wie die EU-Kommission - erklären, dass in Brexit-Verhandlungsphase eins genügend Fortschritte erzielt wurden.

Ungewissheit in Brüssel

Zunächst wird es dann aber darum gehen, wie genau sich die Übergangsphase für die Zeit nach März 2019 gestaltet, wenn die Briten die EU verlassen. Erst im Frühjahr kommenden Jahres dürften die Leitlinien für die künftigen Beziehungen feststehen, sprich: für einen möglichen Handelspakt.

Bislang weiß in Brüssel nämlich niemand so recht, welche Art von Abkommen den Briten eigentlich vorschwebt. Ob man bis März darüber Klarheit haben wird, ist allerdings fraglich. Denn dies ist ja wieder so ein Thema, über das sich Brexit-Hardliner und diejenigen, die eher einen sanften EU-Ausstieg wollen, wunderbar streiten dürften.