EU-Agrarbeihilfen Brexit als Bauernalbtraum?

Es waren gerade die britischen Bauern, die laut nach dem Brexit geschrien haben. Denn sie hatten die EU-Vorschriften satt. Wenn Großbritannien aber aus der EU aussteigt, entfallen hohe Summen an Agrarsubventionen. Wie sollen sie das überleben?

Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

"Wir wollen raus aus der EU": Vor allem auf dem Land stimmten viele Briten für den Brexit, denn sie hatten europäische Regelungen und Gesetze satt. Aber mit dem Ausstieg aus der EU fallen auch die europäischen Agrarsubventionen weg.

Britische Bauern bekommen pro Jahr fast vier Milliarden Euro an EU-Beihilfen. Etwa die Hälfte ihres Einkommens stammt aus Brüssel. Die britische Regierung hat angekündigt, diese Agrarsubventionen in Zukunft an die Bauern zu zahlen. Allerdings nur bis 2020.

Keine Subventionen, keine Arbeiter

"Ich habe die Bauern gewarnt", sagt EU-Kommissar Phil Hogan. Der großgewachsene Ire mit Glatze und Brille ist in der Kommission für Landwirtschaft zuständig. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich auch nach 2020 Geld garantieren kann. Von der britischen Regierung gibt es bislang keine Aussagen darüber, ob die Zahlungen in Zukunft genauso hoch sein werden wie die der EU", kritisiert Hogan.

EU-Agrarkommissar Phil Hogan ist sich sicher, dass sich die Brexit-Entscheidung für die britischen Bauern rächen wird.

Viele Landwirte, die Gerste oder Kartoffeln anbauen, Milchkühe oder Schweine halten, werden ohne europäische Beihilfen möglicherweise nicht überleben können.

Hinzu kommt noch ein anderes Problem: Die britische Regierung will mit dem Brexit die Zuwanderung von europäischen Arbeitnehmern nach Großbritannien massiv begrenzen. Doch auf britischen Feldern bücken sich vor allem Arbeiter aus Polen, Bulgarien oder Rumänien. Viele Bauern machen sich schon jetzt Sorgen, wer die Niedriglohnarbeit in Zukunft erledigen wird.

"Rache der Brexit-Fehlentscheidung"

"Die britische Regierung muss jetzt ehrlich sein zu den Landwirten", fordert EU-Agrarkommissar Hogan. Die Regierung in London muss den Bauern sagen, wie ihre Landwirtschaftspolitik aussehen wird und wie sie finanziert werden soll, sagt der Ire.

Für die britischen Bauern könnte der Brexit zu einem Albtraum werden. Hogan setzt darauf, dass Großbritannien im europäischen Binnenmarkt bleiben wird. Für die Landwirte ist das alles sehr bedauernswert, findet er, ist sich aber sicher, dass sich ihre Brexit-Fehlentscheidung rächen wird.