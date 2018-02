Die britische Labour-Partei will für eine "neue, umfassende" Zollunion mit der EU nach dem Brexit kämpfen - mit dieser Ankündigung geht Parteichef Corbyn auf Konfrontationskurs zu Premierministerin May.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

"Diese zerstrittene Regierung lässt das Land komplett im Dunkeln darüber, was sie beim Brexit will", sagt Jeremy Corbyn. Aber auch der Chef der Labour-Partei muss vorsichtig damit sein, wie sehr er sich festlegt, denn in zwei Dritteln der von Labour gehaltenen Wahlkreise haben die Menschen für den Brexit gestimmt.

Seine Partei stelle den Austritt aus der Europäischen Union nicht in Frage, versichert Corbyn deshalb. Man respektiere das Ergebnis des Referendums, werde aber Schaden für Arbeitsplätze, Bürgerrechte und Lebensstandards nicht zulassen.

Binnenmarkt und Zollunion sollen bleiben

Im März kommenden Jahres tritt Großbritannien aus, bis Dezember 2020 soll es dann eine Übergangsphase geben, darüber verhandeln London und Brüssel gerade. In dieser Zeit will Labour in einer, also nicht eins zu eins der bisherigen, aber doch sehr ähnlichen Zollunion mit der EU und im Binnenmarkt bleiben, sagt Corbyn,

Für die Zeit danach strebe seine Partei eine neue und starke Beziehung mit der EU an, mit einem vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt und einer neuen Zollunion, wobei alle bisherigen Vorteile geschützt werden sollen.

Keine Aussage zur Freizügigkeit

Ob Labour bereit ist, dafür zum Beispiel auch die in Großbritannien umstrittene Wanderungsfreiheit zu akzeptieren, sagt Corbyn nicht. Seine Partei strebe eine umfassende Zollunion mit der EU an, die Zölle mit Europa verhindere und jede Art von harter Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeide.

In dieser neuen Zollunion wolle man ein Mitspracherecht über die Abkommen, die die EU schließt, und man werde Verträge im eigenen nationalen Interesse aushandeln, sagt Corbyn. Der Oppositionschef rief alle Parlamentarier im Unterhaus auf, Labour dabei zu unterstützen.

Im Unterhaus gibt es bei den regierenden Konservativen Kritik an der Haltung von Premierministerin Theresa May, die bislang einen Verbleib in einer wie auch immer gearteten Zollunion abgelehnt hat. Eine Rede von May zum weiteren Brexit-Kurs der Regierung wird für Freitag erwartet.

Labour arbeitet am Brexit

Thomas Spickhofen, ARD London

