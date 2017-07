Noch gibt es viele Fragezeichen, aber es wird schon mal konkreter: Der Austritt Großbritanniens aus der EU. Dafür müssen Tausende EU-Gesetze in britisches Recht umgearbeitet werden. Ein Entwurf dafür liegt nun vor.

Die britische Regierung hat den ersten Gesetzesentwurf für den Austritt aus der EU vorgestellt. Dieser soll rund 12.000 Gesetze und Regulierungen der EU in britisches Recht verwandeln, wenn Großbritannien aus dem Staatenbund ausscheidet.

Es ist eine Mammutaufgabe, die Gesetze aus vier Jahrzehnten zu überarbeiten. Die "Repeal Bill" - das Aufhebungsgesetz - soll die 1972 geschaffene Grundlage für die EU-Mitgliedschaft des Landes aufheben. "Es ist eines der wichtigsten Gesetze, das jemals durch das Parlament gegangen ist", sagte Brexit-Minister David Davis. "Und es ist ein großer Meilenstein in dem Prozess unseres Rückzugs aus der Europäischen Union."

Mit Rückendeckung des Parlaments sollen die Minister Gesetze ändern können, damit sie nach der Umsetzung funktionieren. Diese Sonderregel gilt aber nur für zwei Jahre, und zwar ab dem Tag, an dem Großbritannien die EU verlässt. Die Verhandlungen mit der EU laufen. Die EU-Mitgliedschaft endet am 29. März 2019. Nach der Sommerpause soll die Parlamentsdebatte über die Brexit-Gesetze beginnen.

Opposition: "Das wird die Hölle"

Die Opposition protestiert jetzt schon und beschuldigt die Regierung, die Macht an sich reißen zu wollen. "Wir haben ernsthafte Probleme mit der Herangehensweise", sagte der Brexit-Sprecher der Labour-Partei dem "Guardian". "Wenn die Regierung diese Punkte nicht thematisiert, werden wir das Vorhaben nicht unterstützen." Der Chef der Liberalen, Tim Farron, sagte mit Blick auf die Debatte: "Das wird die Hölle." Die Oppositionsparteien erzürnt besonders, dass die Regierung vorgeschlagen hat, bestimmte Gesetze auch ohne vollständige Beteiligung des Parlaments durchbringen zu wollen.

Für Premierministerin Theresa May dürfte die Debatte im Parlament wohl zur Nagelprobe werden. May ist angeschlagen, seitdem ihre Partei bei der Wahl im Juni die absolute Mehrheit verloren hat. Sie will sich aber nicht öffentlich festlegen, wie lange sie noch im Amt ist. "Ich sehe, dass wir noch viel tun müssen. Und als Premierministerin will ich mit dem Job vorankommen, das Leben der Menschen zu verbessern", sagte May.

