Die beiden Kammern des britischen Parlaments haben der Regierung in London grünes Licht für den Start der Brexit-Verhandlungen gegeben. Wenige Stunden nach dem Unterhaus stimmte am Abend auch das britische Oberhaus abschließend für das Brexit-Gesetz. Es ermächtigt die Regierung, bei der EU in Brüssel den Austritt Großbritanniens zu erklären.

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses hatten ein Vetorecht für das Parlament über ein Brexit-Abkommen mit der EU abgelehnt. Die Regierung will dem Parlament am Ende der zweijährigen Austrittsverhandlungen ein Abkommen zwar zur Abstimmung vorlegen, aber ohne die Option auf Nachverhandlungen. Zuvor hatten die Parlamentarier eine ebenfalls vom Oberhaus geforderte einseitige Garantie für EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit abgelehnt.

Vollmacht für May

Mit dem Brexit-Gesetz soll Premierministerin Theresa May die Vollmacht übertragen werden, Brüssel über den Austrittswunsch ihres Landes zu informieren. Erst dann können die Brexit-Verhandlungen beginnen.