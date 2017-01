Die britische Regierung kann nicht ohne eine Entscheidung des Parlaments den Austritt Großbritanniens aus der EU einleiten. Das entschied der Oberste Gerichtshof in London. Am EU-Austritt selber wird das nichts ändern. Das Urteil könnte dennoch gravierende Folgen haben.

In Großbritannien muss das Parlament über die Austrittserklärung aus der EU abstimmen. Das hat das höchste britische Gericht entschieden und ist damit der Regierung in die Quere gekommen. Die elf Richter des Supreme Courts bestätigten in dem Berufungsverfahren ein früheres Urteil.

Die Briten hatten sich am 23. Juni 2016 in einem historischen Referendum für einen Austritt Großbritanniens aus der EU entschieden. Das Ergebnis der Volksabstimmung hat aber keine Rechtskraft.

Zeitplan wankt

An dem geplanten Ausstieg aus der EU ist aber dennoch nicht mehr zu rütteln. Die Regierung hatte klar versprochen, das Referendum umzusetzen. Sie befürchtet aber zweierlei: Zum einen könnte das Mitspracherecht des Parlaments den ohnehin engen Zeitplan für die Verhandlungen mit der Europäischen Union durcheinanderbringen. Zum anderen wird befürchtet, dass die Abgeordneten den geplanten Brexit verwässern und eine stärkere EU-Nähe einfordern könnten. Die Parlamentarier gelten als überwiegend EU-freundlich.

Es wird erwartet, dass Brexit-Minister David Davis heute im Laufe des Nachmittags im Parlament Stellung zu dem Urteil nimmt.