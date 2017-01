In Brasilien sind bei erneuten Kämpfen in einer Haftanstalt mindestens zehn Gefangene getötet worden. Die Gefängnisse in dem Land sind allesamt überbelegt - immer wieder kommt es dort zu gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Banden.

In Brasilien sind bei einer erneuten Gefängnisrevolte mindestens zehn Gefangene getötet worden. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten kriminellen Organisationen begannen am Samstagabend im größten Gefängnis des Bundesstaates Rio Grande Do Norte, Alcacuz.

Erst nach mehr als 13 Stunden hätten Sicherheitskräfte die Situation wieder unter ihrer Kontrolle, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit. Die Polizei habe sich dann entschlossen, mit gepanzerten Wagen in das Gefängnis einzudringen. Hubschrauber unterstützen die Aktion, indem sie Rauchbomben abwarfen. Kein Häftling sei aus der Strafanstalt entkommen, hieß es weiter.

"Inhumane Zustände"

Brasilien wird derzeit von einer Gewaltwelle in Gefängnissen erfasst. Seit Jahresbeginn wurden schon mehr als 100 Insassen bei Kämpfen zwischen verfeindeten Kartellen, die um die Kontrolle des Drogenhandels streiten, getötet. Im vergangenen Juli war eine Waffenruhe zwischen den beiden größten Kokainbanden gescheitert.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beklagte die "inhumanen Zustände in den brasilianischen Gefängnissen". Nach offiziellen Angaben befindet sich die Belegungsquote der Haftanstalten derzeit bei 167 Prozent. Laut Amnesty International ist die Zahl der Häftlinge heute vier Mal so hoch wie noch vor zehn Jahren. Damit ist Brasilien weltweit eines der Länder mit den meisten Häftlingen im Verhältnis zur Bevölkerung.