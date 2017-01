Bei einer neuen Häftlingsrevolte in Brasilien sind mindestens 33 Gefängnisinsassen getötet worden. Ort des Aufstandes war das größte Gefängnis im Bundesstaat Roraima. Inzwischen ist die Lage wohl unter Kontrolle.

Fünf Tage nach einem blutigen Gefängnisaufstand in Brasilien sind erneut 33 Häftlinge in einer Anstalt getötet worden. Die Revolte brach in der Haftanstalt Monte Cristo bei Boa Vista aus. Nach Behördenangaben ist die Lage inzwischen unter Kontrolle.

56 Tote bei Aufstand in Manaus

Erst Anfang der Woche waren bei einer Gefangenenrevolte in Manaus im benachbarten Bundesstaat Amazonas 56 Häftlinge ums Leben gekommen. Auslöser war nach offiziellen Angaben eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Es war der folgenschwerste Aufstand in einem brasilianischen Gefängnis seit zwei Jahrzehnten.

In dem Land kommt es regelmäßig zu Gefängnisrevolten. Viele Anstalten sind nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen völlig überfüllt. Sie hatten nach der Revolte in dieser Woche neue Gewalttaten in dem von Banden kontrollierten Gefängnissystem vorausgesagt.

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl an Gefängnisinsassen. Nach Angaben des Instituts IPCR gibt es derzeit mehr als 620.000 Häftlinge in den stark überbelegten Haftanstalten des größten südamerikanischen Landes.