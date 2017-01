Rund 60 Tote, viele von ihnen grausam gefoltert, manche geköpft - das ist die blutige Bilanz einer Gefängnisrevolte im brasilianischen Manaus. Nach 17 Stunden stürmte die Polizei die Haftanstalt und schlug die Kämpfe nieder.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Südamerika

Der Minister für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats Amazonas, Sergio Fontes, spricht von einem "Massaker". Sondereinheiten haben das Gefängnis in Manaus gestürmt, in dem Gebäudekomplex fanden sie etwa 60 Tote. Die Gefängnisrevolte sei jetzt beendet, sagte der Minister. Offenbar waren die Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen verschiedener Verbrechersyndikate eskaliert. Viele der Opfer wurden offenbar grausam gefoltert und Leichen geschändet. Im Internet wurden Videos veröffentlicht, in denen Gefangene mit den abgetrennten Köpfen ihrer Gegner posieren.

Sondereinheiten der Polizei stürmten den Gefängniskomplex am Vormittag, nachdem die Kämpfe rund 17 Stunden gedauert hatten. Sie konnten Wachleute befreien, die als Geiseln festgehalten wurden. Örtliche Fernsehsender berichten, rund 100 Gefangene seien geflohen.

Drogensyndikate operieren ungestört

Der Kampf der Verbrechersyndikate um Macht und Einfluss über den Drogenhandel endet nicht an den Gefängnismauern. Im Gegenteil: Es gibt zu wenig Wachleute, die Banden können in den überfüllten Haftanstalten weitgehend ungestört operieren.

In Brasilien kämpfen verschiedene Syndikate um Macht und die Kontrolle über das Drogengeschäft. Die größte Gruppe heißt PCC – die Abkürzung steht für "Primeiro Comando da Capital" also "Erstes Kommando der Hauptstadt" und kommt eigentlich aus Sao Paulo. Im Amazonasbecken hat sich eine andere Bande ausgebreitet, die sogenannte Familie des Nordens ("Família do Norte"). Anscheinend haben in Manaus Insassen, die zur "Família do Norte" gehören, Gefangene der PCC angegriffen und getötet - die haben dann zurückgeschlagen - und diese Kämpfe sind dann blutig eskaliert.

In den letzten Wochen und Monaten gab mehrere Aufstände und auch Kämpfe in Gefängnissen verschiedener brasilianischer Bundesstaaten. Wenn die Zahlen sich bestätigen, dann wäre es die zweitschlimmste Gefängnisrevolte in der Geschichte Brasiliens. 1992 wurden bei einem Aufstand einem Gefängnis in Carandiru im Bundesstaat Sao Paulo 111 Menschen getötet.

I. Marusczyk, ARD Buenos Aires

