Brangelina-Scheidung Bloß keine Schlammschlacht

Hollywood ist schockiert von der Nachricht über die Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie - und spekuliert jetzt über die Gründe. Das Paar bittet darum, seine Privatsphäre zu wahren. Ob das gelingt?

Von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles

Auch rund zwölf Stunden nach den ersten Meldungen ist es weiterhin das Thema in den amerikanischen Fernsehsendern. Dabei sind die Fakten eigentlich recht dürftig. Gesichert ist nur, dass Angelina Jolie am Montag die Scheidung eingereicht hat. Das hat ihr Anwalt bestätigt. Sie habe ihre Entscheidung zum Wohl der Familie getroffen und werde keinen Kommentar abgeben.

Nun zitieren verschiedene amerikanische Medien aus den Gerichtsdokumenten. Etwa, dass Jolie "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund anführe und das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder beantrage. Der Rest sind Spekulationen und unbestätigte Meldungen: Dass es Streit über die Erziehung der Kinder gab, dass Jolie sich Sorgen um deren Wohl gemacht habe, weil Pitt so viel Hasch geraucht und Alkohol getrunken habe und dass er Probleme habe, seine Aggressionen in den Griff zu kriegen.

Viele sind schockiert

Klar ist dagegen: Viele sind von der Trennungsnachricht immer noch schockiert. Die beiden hätten doch immer so liebevoll übereinander gesprochen und sich gegenseitig als tolle Eltern gelobt, sagt Lesley Messer vom Fernsehsender ABC. Die zwölf Jahre lange Beziehung hätte selbst das Zeug zum Hollywoodfilm, meint sie.

Kennengelernt haben sich die beiden 2004 bei der Arbeit. Sie standen für die Actionkomödie "Mr. und Mrs. Smith" vor der Kamera. Da war Jolie das zweite Mal geschieden und Brad Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Die beiden trennten sich, und Brangelina wurden das neue Traumpaar in Hollywood. Nach und nach kamen sechs Kinder dazu - drei leibliche, drei adoptierte aus Kambodscha, Äthiopien und Vietnam.

Wo sie auftauchen, sind die Fotografen: Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premiere von "Inglourious Basterds" in Cannes 2009.

Erst 2012 verlobte sich das Paar, und ihre Hochzeit feierten sie 2014 auf ihrem Landschlösschen in der Provence - fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die konnte aber gar nicht genug kriegen von der achtköpfigen Hollywoodfamilie. Da ein halbwegs normales Familienleben zu führen, sei nicht einfach, sagte Angelina Jolie vor ein paar Jahren in einem Interview: "Die große, besondere Zeit miteinander, das ist, wenn wir gemeinsam nichts tun, uns einfach nur knuddeln, die Kaffeemaschine reparieren, mit den Kindern spielen, eine verschollene Babyflasche finden oder Windeln wechseln - Kindersachen halt."

Bitte um Zurückhaltung - vor allem der Kinder wegen

Brad Pitt erklärte dem Magazin "People", er sei über die Vorgänge betrübt, doch am wichtigsten sei nun das Wohlbefinden der gemeinsamen Kinder. Er bat die Presse, den Abstand zu wahren, der ihnen während dieser sehr schwierigen Zeit zustehe. Dafür plädierte auch Schauspielerin Jamie Lee Curtis in der Talksendung "The View". Die 57-Jährige ist selbst die Tochter zweier Stars - von Janet Leigh und Tony Curtis. "Als Kind eines berühmten Paares, das sich getrennt hat, bitte ich Sie alle: Kaufen Sie keine Magazine, die diese Kinder auf dem Titel haben, unterstützen Sie nicht das öffentliche Anprangern eines berühmten Paares, das sich scheiden lässt", mahnt Curtis. "Ich bin selbst so ein Kind und ich sage Ihnen: Es bricht einem das Herz und ist schmerzlich genug, auch ohne ständige öffentliche Kontrolle."

Die Frage ist nun, ob beide Seiten bei ihrem angekündigten Stillschweigen bleiben und wie friedlich oder aggressiv die Scheidung verläuft. Kate Coyne von der Zeitschrift "People" glaubt: "Das wird nicht wie die Johnny-Depp-Scheidung laufen. Es wird keine Schlammschlacht geben, keine wilden Anschuldigungen. Wir werden von beiden hören, dass sich ihre Wege einfach trennen. Das ist traurig, aber nicht unbedingt katastrophal."

"Brangelina" no more

