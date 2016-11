Brände außer Kontrolle Flammen als Waffe gegen Israel?

Israel kämpft derzeit gegen mehrere Großbrände. Die Polizei geht dabei in mehreren Fällen von Brandstiftung durch Palästinenser aus. Am schlimmsten betroffen ist die Hafenmetropole Haifa im Norden des Landes.

Schon seit Tagen wüten in Israel viele Großbrände - in der Hafenstadt Haifa hat sich die Lage am Donnerstag dramatisch zugespitzt. Zehntausende Menschen mussten auf der Flucht vor den Flammen ihre Häuser verlassen, nach Schätzungen etwa ein Viertel der Bewohner der Küstenstadt. Rund 60.000 Menschen seien zur Räumung ihrer Häuser aufgerufen worden, berichtete die Zeitung "Haaretz". Mindestens 80 Menschen erlitten nach Angaben des Rundfunks Rauchverletzungen oder auch Schocks.

Bäume in einem Wohnviertel der israelischen Hafenmetropole Haifa gehen in Flammen auf.

Bei den Löscharbeiten in Haifa setzt Israel auch die Armee ein. Zwei Bataillone der Rettungseinheit seien in die Brandgebiete verlegt worden, teilte das Militär mit. Auch Soldaten der Reserve seien aufgerufen worden, Polizei und Feuerwehr beim Kampf gegen die Flammen und bei der Evakuierung zu helfen. Man bereite sich darauf vor, Krankenhäuser zu evakuieren, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Universität sei vorbereitet.

"Nationalistische Motive"

Israels Polizei geht bei vielen der landesweiten Brände von Brandstiftung aus. Es seien mehrere Verdächtige festgenommen worden, sagte Polizeichef Roni Alscheich vor Journalisten in Haifa. "Es ist davon auszugehen, dass die Fälle von Brandstiftung nationalistisch motiviert waren", sagte er.

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte schon zuvor von "natürlichen und unnatürlichen" Ursachen für die Brände gesprochen. Innenminister Gilad Erdan ging weiter und sagte im israelischen Armee-Radio: "Fast 50 Prozent der Brände sind anscheinend Brandstiftung". Bildungsminister Naftali Bennett, Führer einer rechtsextremen Partei, unterstellte, dass wer solche Feuer lege, nicht jüdisch sein könne.

Internationale Hilfe

Mittlerweile unterstützen Italien, Kroatien, Griechenland, die Türkei und Zypern die Behörden im Kampf gegen den Flammen. Dies teilte das Außenministerium mit. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin habe Netanjahu bei einem Telefonat die sofortige Entsendung von zwei riesigen Löschflugzeugen zugesagt, teilte dessen Büro mit.

Ein Löschflugzeug im Tiefflug über der israelischen Großstadt Haifa.

Brände auch um Nazareth und Jerusalem

Die Brände wüteten in mehreren Landesteilen, darunter in der Gegend um Nazareth und Jerusalem. In Israel herrscht eine lange Trockenheit und starke Winde fachen die Brände weiter an. Aufgrund des starken Windes ist zu befürchten, dass sie noch bis in die nächste Woche hinein wüten werden.

T. Teichmann, ARD Tel Aviv

