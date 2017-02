In den USA hat es erneut eine Welle von Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen gegeben. Elf Gemeindezentren mussten teilweise evakuiert werden. Seit der Wahl von Präsident Trump haben solche Vorfälle drastisch zugenommen. Kritiker bemängeln dessen Zurückhaltung.

Knapp ein Dutzend jüdischer Einrichtungen in den USA hat allein am Montag Bombendrohungen erhalten. Die Gemeindezentren, darunter auch solche für Kinderbetreuung mussten daraufhin evakuiert werden. Die telefonischen Drohungen hätten sonst zwar keine Folgen gehabt, teilte die jüdische Organisation JCC Association of North America mit. Dennoch sei sie "besorgt wegen des Antisemitismus hinter diesen Drohungen und wegen der ständigen Wiederholungen der Drohungen", hieß es in einer Erklärung. Die jüdische Gemeinschaft werde sich "nicht einschüchtern lassen".

FBI ermittelt

Die Bundespolizei FBI und das Justizministerium ermitteln nun in den Fällen. Bürgerrechtler beklagen, dass sich Extremisten und Hass-Gruppen in den USA seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump im Aufwind sehen. Seit Anfang Januar dokumentierte die Organisation 69 solcher Drohungen gegen jüdische Einrichtungen; oft treffen sie wellenartig mehrere Einrichtungen an einem Tag. Zwar wurden nie Bomben gefunden, aber die Anrufe waren offenbar koordiniert.

Kritiker wie die Anti Defamation League monieren, Trump verurteile solche Vorfälle nicht klar genug. Der Präsident selbst bestreitet, rassistisch oder antisemitisch zu sein. Seine zum Judentum konvertierte Tochter Ivanka kritisierte die Bombendrohungen: "Amerika ist ein Land, das auf dem Prinzip der religiösen Toleranz gebaut wurde. Wir müssen unsere Gebetsstätten und religiösen Zentren schützen."

Machtwechsel USA: Rechtsextreme fühlen sich durch Trump beflügelt

Elf Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindezentren in den USA

Mit Informationen von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 22. Januar 2017 um 22:45 Uhr.