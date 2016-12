Wegen einer Bombendrohung ist ein Lufthansa-Flugzeug auf dem Weg von Houston nach Frankfurt auf den JFK-Airport in New York umgeleitet worden. Die Passagiere wurden in Sicherheit gebracht. Bei der Durchsuchung der Maschine wurden aber keine auffälligen Gegenstände gefunden.

Ein Flugzeug der Lufthansa auf dem Weg von Houston im US-Bundesstaat Texas nach Frankfurt ist nach einer Bombendrohung umgeleitet worden. Flug Nummer 441 mit 530 Menschen an Bord sei am Montagabend (Ortszeit) auf dem John F. Kennedy Airport in New York gelandet, sagte ein Behördensprecher. Zuvor sei am Hauptsitz der Lufthansa eine Bombendrohung eingegangen.

Nach Aussagen einer deutschen Passagierin, die an Bord der Maschine war, sagte einer der Piloten zwei bis drei Stunden nach dem Start, dass der Flug wegen einer Bombendrohung abgebrochen werden müsse und der Flughafen New York auf Empfehlung der Behörden angesteuert werde. In dem Großraumflugzeug sei es ruhig geblieben, es sei keine Panik ausgebrochen, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der Landung sei die Polizei an Bord gekommen.

Ohne Ergebnis durchsucht

Ein Lufthansa-Sprecher sprach von einer "Sicherheitslandung", deren Grund die Lufthansa nicht kommentieren wolle. Die Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen und würden nun in Hotels untergebracht. Sie würden auf andere Flüge umgebucht. Das Flugzeug wurde durchsucht, in der Maschine seien aber keine auffälligen Gegenstände gefunden worden, erklärten die New Yorker Behörden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. Dezember 2016 um 09:00 Uhr.

