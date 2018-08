Unfall auf Autobahn Laster bei Bologna explodiert

Auf einer Autobahn nahe der norditalienischen Stadt Bologna hat es bei einem Unfall eine Explosion gegeben. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, ein Mensch starb. An dem Unfall war ein Gefahrguttransporter beteiligt.

Nahe der norditalienischen Stadt Bologna hat es eine schwere Explosion gegeben. Nach Angaben der Polizei kam eine Person ums Leben. 60 bis 70 Menschen seien verletzt worden, einige hätten schwere Brandverletzungen.

Rauchwolken am Explosionsort verdunkelten den Himmel.

Auf einer Autobahn sei ein Gefahrguttransporter in einen Unfall geraten, dabei seien hochentzündliche Substanzen explodiert. Eine Brücke sei teilweise eingestürzt. Am Unfallort unweit des Flughafens stiegen Flammen und dichte schwarze Wolken auf. Auf einem angrenzenden Parkplatz gerieten Autos in Flammen.

Einige der Verletzten seien von Glassplittern getroffen worden, als Fensterscheiben in umliegenden Gebäuden zersprungen seien, berichtete der Fernsehsender Sky TG24.