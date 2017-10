Schwarz gekleidet stehen sie am Straßenrand und verfolgen die prunkvolle Prozession: Hunderttausende Thailänder nehmen vom verstorbenen König Bhumibol Abschied. Extra für ihn wurde ein Krematorium geschaffen - mit Abbildern seiner Lieblingshunde.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Rauch steigt auf, als die königliche Urne vor dem goldenen Krematorium ankommt: Trommeln schlagen, Mönche singen, die Kanonen feuern immer wieder Schüsse ab. Hunderttausende Trauernde, alle in schwarz gekleidet, in Samt, Seide, und Spitze, knien am Straßenrand, versuchen, einen Blick auf die Prozession zu erhaschen und ihrem geliebten König ein letztes Mal so nahe wie möglich zu sein.

"Es ist, als hätte ich meinen Vater verloren. Ich fühle mich verloren und voller Sorge. Ich will noch einmal in seiner Nähe sein", sagt eine Frau, während ihr dicke Tränen übers Gesicht fließen.

Sorgfältig zurechtgemacht, mit Schmuck, Dutt und der thailändischen Neun, dem Symbol für Rama den Neunten, so Bhumibols Titel - fast alle Thailänder nehmen auf diese Art heute Abschied. Sie sind schon vor Tagen angereist, haben die vergangene Nacht auf dem Bürgersteig verbracht. Sie alle tragen schwarze lange Kleider oder Anzüge. Und damit bei der thailändischen Hitze niemand umkippt, verteilen viele Freiwillige Wasser und etwas zu essen. So wollen sie etwas Gutes tun - so wie ihr König ihnen immer Gutes getan habe, sagen sie.

1/10 Thailand nimmt Abschied von König Bhumibol Vollbild Nach einjähriger Vorbereitungszeit hat das fünftägige Spektakel rund um die Einäscherung von König Bhumibol begonnen. Für die Zeremonie wurde im historischen Zentrum von Bangkok ein 50 Meter hoher goldverzierter Pavillon errichtet, in dem Bhumibols Leichnam eingeäschert werden soll. Der Pavillon symbolisiert Berg Meru, das symbolische Zentrum des buddhistischen, hinduistischen und jainistischen Universums. Umringt wird der Turm von acht symmetrisch angeordneten kleineren Bauten, die für die Berglandschaft um den Meru stehen und womöglich auf Bhumibols Rolle als neunter Monarch (Rama IX.) der Chakri-Dynastie anspielen. | Bildquelle: REUTERS

Ein Ungetüm macht sich auf den Weg

Sieben Stunden lang rollte der Wagen mit der königlichen Urne durch Bangkok, ein 14 Tonnen schweres, reich verziertes Ungetüm, ein traditionelles Gefährt wie ein Streitwagen, gezogen von 222 Soldaten in prunkvollen bunten Kostümen. Insgesamt 75 Millionen Euro plante Thailands Militärregierung für die Bestattungsfeiern ein, ein Drittel davon für das Krematorium: Dieses wurde von Künstlern und Handwerkern innerhalb von zehn Monaten errichtet, verziert mit Götterfiguren, mythischen Gestalten, auch zwei lebensgroßen Abbildern von Bhumibols Lieblingshunden.

Der zentrale der neun Türme des Krematoriums ist 50 Meter hoch und symbolisiert einen heiligen Berg. Nach seinem Tod kehrt der als Halbgott verehrte König dorthin zurück, so wollen es die buddhistisch-hinduistischen Bräuche, nach denen der Monarch bestattet wird.

Große Trauerzeremonie für thailändischen König

tagesschau 12:00 Uhr, 26.10.2017, Sandra Ratzow, ARD Bangkok







Singende Mönche

Während die feierliche Prozession mit der Urne dreimal gegen den Uhrzeigersinn das Krematorium umrundet, mischen sich Märsche und traditionelle Musik mit dem unablässigen Gesang der Mönche. Auch die Mitglieder des Königshauses marschieren mit, vor der glühenden Sonne von Schirmträgern beschützt, auch der neue König Maha Vajiralongkorn.

Als er noch als Kronprinz vor allem in Deutschland lebte, machte er durch seinen Lebensstil Schlagzeilen: Einkäufe in Unterhemd und Radlerhosen, Fake Tattoos, seine Lebensgefährtinnen, oder die Tatsache, dass er seinen Hund zum Marschall der Luftwaffe ernannt hatte, sorgten für Aufsehen. Heute gibt er eine würdige Figur ab. Doch so verehrt wie sein Vater wird er nicht. Der zarte Mann mit der Brille, dessen Porträt viele hochhalten, war als Denker, Musiker und bescheidener Vater seines Landes geschätzt. Wenn sein Sohn am späten Abend den Scheiterhaufen entzündet, geht eine ganze Epoche in Flammen auf.