Keine Farbbilder in der Zeitung und frei für alle. Thailand ist nach dem Tod seines verehrten Königs in tiefer Trauer. Bricht ohne Bhumibol das politisch fragile Land zusammen? Der Thronfolger - ein Lebemann und Partylöwe - dient kaum als Identifikationsfigur.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

"Ich liebe den König - es muss ein Wunder geben", ruft eine tränenüberströmte Frau. Die ganze Nacht über standen Tausende vor dem Siriraj-Hospitalin, in dem Bhumibol gestern verstorben war: Kerzen in den Händen, Bilder des geliebten Königs vor der Brust. Sie sangen, schrien ihre Trauer heraus und konnten nicht mehr aufhören zu weinen und zu schluchzen.

Thailand erlebt den ersten Tag seit über 70 Jahren ohne König Bhumibol, und die Menschen fühlen einen Schmerz und Verlust, als hätten sie jemanden aus der eigenen Familie verloren. Und genau so ist es ja auch für die meisten Thais. Sie alle sind aufgewachsen mit dem Bild dieses schmalen, bebrillten, feinsinnigen Mannes an der Wand, dessen brüchige Stimme sie heute noch einmal - mit Trauermusik unterlegt - auf allen Radiostationen hören können.

Bhumibol hat das Land stabilisiert

Die "Bangkok Post" verzichtet auf Farbfotos, erscheint heute komplett in schwarz auf weiß. Am Nachmittag wird der tote König in den Emerald Tempel im alten Königspalast übergeführt. Erst nach einjähriger Staatstrauer wird seine Leiche verbrannt werden.

Noch steht die Erinnerung an König Bhumibol im Mittelpunkt - aber zugleich kreisen die Gedanken um die Zukunft. Die Frage, wie es weitergeht mit Thailand. Bhumibol hat den Deckel draufgehalten auf dem Topf mit all den brodelnden Unruhen, Streitigkeiten und der Wut im Lande, so heißt es. Auch wenn er die Militärdiktatur durch sein Schweigen legitimiert hat. Aber diesen sanften, stillen Monarchen konnten sie lieben und verehren - über alle verhärteten Fronten hinweg.

Wird Thailand nun in eine neue Krise stürzen? Wird es Unruhen geben? Werden die Militärs noch brutaler gegen Oppositionelle vorgehen? Die für kommendes Jahr versprochenen Wahlen abgesagt?

Exzentrischer Lebemann als Thronfolger

Dem künftigen König traut jedenfalls kam jemand zu, einen friedlichen Übergang zur Demokratie zu vollziehen. Bhumibols ältester Sohn Maha Vajiralongkorn gilt - milde gesagt - als exzentrisch. Der drei mal geschiedene Kronprinz mit dem Nussknackergesicht lebte bis jetzt das Leben eines Playboys im bayrischen Tutzing. Er hat seinen Pudel zum Marschall der thailändischen Luftwaffe ernannt. Er trat mit bauchfreiem Top und nackten tätowierten Schultern vor salutierende Offiziere. Er verschwendet Millionen für Frauen, Parties und Flugzeuge. Das sind die Geschichten, die über den 64-Jährigen kursieren.

Angeblich hat die Militärjunta eine Image-Kampagne geplant, um den miserablen Ruf des Thronfolgers aufzupolieren. Der Anfang ist womöglich schon gemacht: Maha Vajiralongkorn erbat sich Zeit, um gemeinsam mit seinem Volk zu trauern, bevor er den Thron besteigt.

Trauer und Angst - Thailand nach dem Tod von König Bhumibol

Holger Senzel, ARD Singapur

