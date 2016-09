Erst machte er mit seiner Politik Schlagzeilen, dann mit seinen Skandalen - heute geht Silvio Berlusconi es ruhiger an. Ob Italiens Ex-Ministerpräsident wohl spürt, dass er mit 80 zu alt für "Bunga-Bunga" ist? Am mangelnden Selbstbewusstsein liegt es jedenfalls nicht.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Ganz klar - auch zu seinem 80. Geburtstag werden Silvio Berlusconi keine Selbstzweifel überkommen. Immerhin ist er immer noch der Ministerpräsident, der Italien nach dem 2. Weltkrieg am längsten regiert hat. Zwei Jahrzehnte hat er die Politik des Landes geprägt.

Für Berlusconi selbst ist das Urteil, das die Geschichte einmal über ihn fällen wird, schon lange klar: "Ich sage ihnen: Ich glaube ehrlich, dass ich mit Abstand der beste Ministerpräsident war und bin, den Italien in seinen 150 Jahren Geschichte gehabt hat", meinte er vor acht Jahren.

Inszenierung als Opfer

Doch inzwischen ist es mit ihm abwärts gegangen: Seine Partei, Forza Italia, spielt politisch nur noch eine Nebenrolle, hat keinen großen Einfluss mehr. Und der ewige Leader steht nur noch auf dem Papier an der Spitze. Vor drei Jahren wurde Berlusconi rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt, seinen Sitz im Parlament hat er damals verloren. Weitere Prozesse, in denen es unter anderem um den Kauf von Abgeordnetenstimmen geht, laufen.

Und Berlusconi inszeniert sich, wie schon immer, als Opfer: Er sei in der Geschichte der meist angeklagte Mann des Universums. "Nur in Italien kann ein Ministerpräsident, der sich um die Angelegenheiten des Landes kümmern muss, angeklagt werden. Ich habe mehrmals - und heute wiederhole ich das - beim Leben meiner fünf Kinder und meiner sechs Enkel, geschworen, dass kein einziger der Tatbestände, auf denen die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gründet, wahr ist."

"Moralisch berechtigt, Steuern zu hinterziehen"

Die, die ihm das glauben, sind immer weniger geworden. Auch wenn insgeheim vielleicht manch einer den Berlusconi-Zeiten nachtrauert, in denen Steuerhinterziehung allerhöchstens ein Kavaliersdelikt war: "Wenn ich arbeite, viele Opfer bringe und der Staat dann 33 Prozent von dem verlangt, was ich verdient habe, dann habe ich das Gefühl, dass das in Ordnung ist im Tausch für das, was ich vom Staat bekomme. Wenn der Staat aber 50 und mehr Prozent verlangt, dann ist das eine unanständige Forderung, und ich fühle mich moralisch berechtigt, Steuern zu hinterziehen, so viel ich kann."

Auch gesundheitlich steht es für Berlusconi nicht zum Besten. Im Juni schwebte er in Lebensgefahr - da musste er sich einer Operation an der Aorta unterziehen. Große Teile des Sommers hat er in Sardinien verbracht, um sich von dem Eingriff zu erholen.

Kein "Bunga" in der "Bunga-Bunga"-Villa

Am Abend wird es zwar eine Feier geben, aber nur im kleinen Kreis: ausgerechnet in seiner Villa in Arcore bei Mailand, die für die so genannten Bunga-Bunga-Feste berühmt geworden ist.

Diesmal aber keine Party mit leichten Mädchen. Die Gästeliste ist Ausdruck davon, wie still es um Berlusconi geworden ist. Seine Kinder kommen, seine 31-jährige Verlobte, sein Vertrauensarzt, sein wichtigster Anwalt und nur wenige Politiker, die quasi zur Familie gehören. Immerhin soll groß getafelt werden mit Aperitif, Vorspeise, zwei Pastagängen, einem Hauptgang, Torte und anderen Nachtisch. Das sonst obligatorische Feuerwerk soll aber offenbar ausfallen.

Es bleibt das Geld

Auch wenn Berlusconi schwere Zeiten hinter sich und vielleicht auch keine rosigen vor sich hat - seine Meinung über sich selbst ist und bleibt unerschütterlich: "Ich werde sehr früh heiliggesprochen werden. Denn die Zukunft wird allen Italienern zeigen, wie geduldig ich war und wie viel Unrecht ich in einem politischen Kampf erlitten habe, den es in gewissen Systemen nicht geben sollte."

Was politisch von Berlusconi bleibt, ist schwer zu sagen. Das hängt auch davon ab, ob die Forza Italia eine neue Führungsfigur findet. Bislang hing die Partei dafür zu sehr vom Geld Berlusconis ab. Davon immerhin - so hört man - hat er immer noch genug.

Silvio Berlusconi wird 80

J.-C. Kitzler, ARD Rom

28.09.2016 20:04 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.