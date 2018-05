Drei Menschen hat der Attentäter von Lüttich erschossen, bevor er selbst getötet wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass er den belgischen Staat treffen wollte. Doch das Motiv gibt weiter Rätsel auf.

Zwei tote Polizistinnen, ein toter Passant - das ist die traurige Bilanz des Attentates von Lüttich. Auch der Täter wurde erschossen, nachdem er in einer Schule eine Geisel genommen und das Feuer auf die Polizei eröffnet hatte.

Die Ermittler vermuten einen terroristischen Hintergrund, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Attentäter habe dem belgischen Staat schaden wollen. Der Polizeichef von Lüttich, Christian Beaupère, sagte, der Mann habe keinen Amoklauf begehen, sondern gezielt Polizisten treffen wollen - "also die Institution, den belgischen Staat".

Nicht vom Freigang zurückgekehrt

Weitere Angaben zu dem Mann machten die Behörden zunächst nicht. Noch nicht klar ist, ob der Täter den Behörden als radikalisiert bekannt war. Nach Informationen des Fernsehsenders RTBF handelte es sich um einen Mann aus dem Süden des Landes, der wegen kleinerer Vergehen wie Diebstahl und Drogenhandel im Gefängnis saß. Am Montag habe er Freigang bekommen und hätte nach einigen Stunden wieder zurückkehren müssen. Dies sei jedoch nicht geschehen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des "Verdachts auf eine terroristische Straftat". Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Name des Täters habe wegen seiner Kontakte zu Islamisten auf einer Überwachungsliste der Polizei gestanden. Einige Medien hatten außerdem berichtet, der Angreifer habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen. Dies bestätigten die Behörden aber nicht.

Belgiens Ministerpräsident Charles Michel sagte, der Mann sei anscheinend indirekt in Berichten über radikalisierte Personen erwähnt worden. Er sei aber nicht direkt ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten. Verschiedene Behörden seien zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Grund gebe, ihn als radikalisiert einzustufen.

Vier weitere Polizisten verletzt

Am Vormittag gegen 10:30 Uhr hatte der mit einem Messer bewaffnete Mann der Staatsanwaltschaft zufolge die beiden Polizistinnen in der Lütticher Innenstadt von hinten angegriffen und auf sie eingestochen. Schließlich habe er den 45 und 53 Jahre alten Frauen ihre Dienstwaffen entwunden und sie erschossen. Anschließend soll er einen 22-jährigen Mann in einem Auto getötet haben, bevor er in eine nahe gelegene Schule rannte und eine Mitarbeiterin als Geiseln nahm.

Nachdem er das Feuer eröffnet hatte, erschoss eine Spezialeinheit den Verdächtigen. Vier weitere Polizisten wurden verletzt. Drei von ihnen waren der Polizei zufolge am Abend noch im Krankenhaus.

"Feige und blinde Gewalt"

Der belgische König Philippe, Ministerpräsident Michel und Innenminister Jan Jambon machten sich unmittelbar nach der Tat auf den Weg nach Lüttich. Sie besuchten unter anderem die verletzten Beamten im Krankenhaus. Die königliche Familie drückte den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tat", schrieb sie auf Twitter. Premierminister Michel sprach von "feiger und blinder Gewalt": "All unsere Unterstützung für die Opfer und ihre Angehörigen."

Belgien war in der Vergangenheit das Ziel mehrerer terroristischer Attacken. Bei der schwersten davon töteten islamistische Extremisten in Brüssel am 22. März 2016 in der Metro sowie am Flughafen 32 Menschen. Die Terrorwarnstufe wurde erst vor einiger Zeit auf die zweitniedrigste von vier Stufen herabgesetzt. Daran soll sich vorerst nichts ändern, wie das zuständige Krisenzentrum mitteilte. Für Mittwoch ist eine Schweigeminute geplant.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Mai 2018 um 12:00 Uhr und 14:00 Uhr.