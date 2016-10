1908 gewannen die Chicago Cubs zuletzt eine Baseball-Meisterschaft. Bei den Cleveland Indians war es 1948. Die sportliche Durststrecke beider Teams dauerte also ziemlich lange. Jetzt stehen die ewigen Loser wieder im Finale um die nordamerikanische Baseball-Meisterschaft.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Die Chicago Cubs können endlich wieder siegen. Und die Fans ihr Glück kaum fassen. "Das ist ein neues Gefühl. Wir sind das nicht mehr gewohnt", sagt ein überglücklicher Fan. Und ein anderer schwärmt: "Einfach genial. Ich bin so froh, dabei zu sein!"

Al Capone war neun Jahre alt

Keine andere Profi-Mannschaft im US-Sport musste eine solch lange Durststrecke ertragen. Den letzten Baseball-Titel gewannen die Chicago Cubs im Jahr 1908, als der spätere Gangster-Boss von Chicago, Al Capone, als neunjähriger Junge mitfieberte. Jahrzehntelang waren die "Cubs" die ewigen Loser, deren Fans mit T-Shirts ins Stadion kamen, auf denen stand: "Bitte spielt nicht wieder Mist". Und beim nächsten Spiel kamen sie doch wieder ins Stadion, weil sie einfach Dummköpfe sind, "Dummköpfe, die einfach zu treu sind", wie ein Fan schimpfte.

Die Chicago Cubs fanden sogar Eingang in den Sprachgebrauch. Wenn Amerikaner etwas als extrem unwahrscheinlich bezeichnen, dann sagten sie "Eher kommen die Chicago Cubs ins Baseball-Finale". Was jahrzehntelang unmöglich erschien, ist jetzt also Wirklichkeit. Nach einer glänzenden Saison setzte sich das junge Team aus Chicago im Halbfinale nach 4:2-Siegen gegen die LA Dodgers durch.

Die Cleveland Indians (hier Spieler Trevor Bauer ) stand zuletzt 1948 im Baseball-Finale. Bei den Chicago Cubs (hier Spieler Ben Zobrist) ist das letzte Finale noch länger her.

Obama drückt den Cubs die Daumen

Für den Finalgegner, die Cleveland Indians, liegt der letzte Titelgewinn auch schon fast 70 Jahre zurück: 1948 gewann Cleveland zuletzt die "World Series". Zwei ewige Verlierer also endlich im Baseball-Finale - für die Amerikaner fühlt sich das an, als kämpften Hertha BSC Berlin und Leipzig um die deutsche Fußball-Meisterschaft.

Die ersten beiden Finalspiele finden heute und morgen Abend in Cleveland statt. Das dritte Finalspiel ist dann am Freitagabend in Chicago. Sieger der "Best of Seven"-Serie ist, wer als erster vier Finalspiele gewonnen hat. US-Präsident Barack Obama, sonst ein Fan des Lokalrivalen Chicago White Sox, drückt diesmal den Cubs die Daumen. Prominenter Unterstützer der Cleveland Indians ist Basketball-King Lebron James. Ende Juni holte er mit den Cleveland Cavaliers den ersten Meistertitel seit 52 Jahren in die strukturschwache Stadt am Erie-See.

M. Ganslmeier, ARD Washington

