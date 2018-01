Mikhail Baryshnikov wird 70 Er tanzt einfach weiter

Dieser Mann tanzt nicht einfach nur - er definiert bis heute Anmut und Ausdruck. Mikhail Baryshnikov. Doch er ist viel mehr: Choreograph, Schauspieler, Fotograf. Heute wird er 70.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

"Die Kunst. Was hätte ich ein langweiliges Leben ohne sie." Der Mann, der Tanz, der das Ballett neu definierte, er tanzt sein Leben und durch das Leben. Bis heute. Mikhail Baryshnikov. Misha nennen ihn seine Freunde. Einer, vielleicht der berühmteste Balletttänzer aller Zeiten. Jetzt wird er 70 und - tanzt einfach weiter. Kein klassisches Ballett mehr. Sondern moderner Tanz. Es ist ein Tanz auch mit dem Alter, sagt er: "Jeden Tag, manchmal bei Proben, schreie ich laut auf vor Schmerz und sag den Jüngeren: 'Hey macht mal langsam.'"

Langsam aber kann der Mann nicht. Geboren im lettischen Riga, zu Sowjetzeiten. New York ist heute seine Heimat. Unerreichbar weit weg damals. Er tanzt sich im Ostblock an die Spitze, 1974, bei einer Auslandstournee in Kanada, setzt sich der junge Star ab. Wäre er - geboren in New York - Tänzer worden? "Weiß der Teufel", sagte er in einem Interview: "Banker vielleicht."

Erst klassisch, heute modern

Baryshnikov tanzte sich in die Herzen vieler. Und der Mann tanzt nicht einfach, er definiert bis heute Anmut und Ausdruck. Die Zärtlichkeit, einen Körper die Musik umarmen zu lassen. Erst klassisch, heute moderner Tanz. Das, sagt er lächelnd, geht noch, auch mit 70.

Er würde nicht mehr tanzen, wäre er mit dem Produkt Baryshnikov nicht zufrieden. Aber der Mann tanzt nicht nur, er fotografiert und dann irgendwann kam die Schauspielerei dazu. "Das war eine für mich fast beängstigende Hingabe", so Baryshnikov. "Wenn ich da ein bestimmtes Niveau nicht erreiche, würde ich mich bis zum Lebensende hassen."

Es kam anders. Ende der 1970er schon eine Oscar-Nominierung, er spielte mit den Großen. Und erreichte die Massen spätestens an ihrer Seite: Baryshnikov neben Carrie Bradshaw, dem weiblichen Star aus "Sex and the City". Er spielte den romantischen Künstler Petrosvky. Warum? Einfach weil es ihn reizte.

Mikhail Baryshnikov feiert am 27.01.2018 seinen 70. Geburtstag.

Tanz mit sich selbst

Seit 2005 tritt er in New York in seinem Baryshnikov-Arts-Center auf, fördert dort Nachwuchs, Künstler - gibt ihnen Studios und Chancen. Der Tänzer bittet den Nachwuchs zum Tanz: "Ich weiß, wie schwierig das als junger Kreativer ist. Du hast eine Idee, aber kein Geld. Du hast zu wenig Geld für ein eigenes Studio."

Er hilft aus. Bis heute. Und tanzt weiter. Unlängst sogar mit sich selbst. Er, der fast 70-Jährige tanzte mit einer Videoinstallation seines 30 Jahre jüngeren Ichs. "Etwas seltsam, aber gleichzeitig sehr berührend", meine Baryshnikov, "in solchen Moment merkst Du, wie schnell Dein Leben verrinnt."

An diesem Wochenende wird der Tänzer, Fotograf und Schauspieler Misha Baryshnikov 70 Jahre alt.

Ein Leben als ein langer Tanz - Mikhail Baryshnikow wird 70 Jahre alt

Georg Schwarte, ARD New York

26.01.2018 23:01 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete MDR aktuell Radio am 27. Januar 2018 um 06:24 Uhr.