Er geht für die Europäische Union in Sachen Brexit in die Verhandlungen: Michel Barnier. Franzose, 65 Jahre, Wirtschaftsexperte - und seit heute Chef-Unterhändler. Bei manchen ist er als "Eurokrat" verpönt, bei den Bankern Londons gefürchtet. Ein Porträt.

Sein silbergraues Haar trägt er mit Seitenscheitel. Er scheint eine Vorliebe für Anzüge und Krawatten zu haben. Der Franzose Michel Barnier ist im Auftrag der EU-Kommission der Brexit-Chefunterhändler für die europäische Seite. Er sagt: "Mein Ziel für die Zukunft wird sein, wie auch in der Vergangenheit: Ich möchte eine Einigung erreichen, bei der beide Seiten gewinnen."

In Krisenjahren sozialisiert

In Brüssel kennt sich der 65-jährige Wirtschaftsexperte bereits aus. Von 2010 bis 2014 war er als Mitglied der EU-Kommission für den europäischen Binnenmarkt zuständig. Es war die Zeit der großen Finanzkrise, Barnier profilierte sich als Bankenregulierer. Er entwarf den Plan für die gemeinsame Bankenaufsicht, wonach die Europäische Zentralbank die wichtigsten Geldinstitute in der Eurozone überwachen darf.



"Wenn dieser Mechanismus der Bankenaufsicht schon vor ein paar Jahren eingerichtet worden wäre, hätten wir viele Krisen vermeiden können, wie etwa die Bankenkrise in Zypern", sagte Barnier damals.

"Der gefährlichste Mann Europas"

Die mächtige "City of London" nervte Barnier unter anderem mit einem Vorstoß, Bonus-Zahlungen für Manager zu deckeln. "Damals wurde ich der gefährlichste Mann Europas genannt", sagt er schmunzelnd.



Barnier machte sich als Binnenmarkt-Kommissar stark für ein europäisches Sparbuch. Das "blaue Buch" sollte Europäer trotz niedriger Zinsen zum Sparen motivieren - mit einheitlicher Verzinsung und europäischer Einlagengarantie. Geldinstitute in der EU protestierten, sie hatten Sorge, Geld werde statt zu ihnen nach Brüssel gelenkt.

Londons Banker waren nicht sonderlich begeistert, als EU-Kommissionschef Juncker Ende Juli Barnier zum Brexit-Chef-Unterhändler ernannte.

Londons Banker nicht gerade begeistert

Gerade die Banker in London stöhnten hörbar auf, als Kommissionschef Jean-Claude Juncker Ende Juli ausgerechnet Barnier zum Brexit-Chefunterhändler ernannte. Mit seinem britischen Gegenspieler David Davis soll Barnier eine jahrzehntelange Abneigung verbinden. "Die Taktik der EU ist, nicht unbedingt Leute in die Brexit-Verhandlungen zu setzen, die übermäßig freundlich zu Großbritannien sind", sagt Syed Kamall, britischer Europaabgeordneter, Konservativer und Brexit-Befürworter. "Sondern Leute, die versuchen, Großbritannien das Leben schwer zu machen."



Es könnte also knistern, wenn der als "Eurokrat" verpönte Franzose auf die britischen Brexit-Verhandler trifft. Schwierig ist es vor allem deshalb, weil die Briten auch nach der Trennung im Interesse der Wirtschaft Teil des europäischen Binnenmarkts bleiben sollen, aber eine wichtige Bedingung dafür ablehnen: die Freizügigkeit von EU-Bürgern. Also, dass jeder dort leben und arbeiten kann, wo er möchte. Gesucht wird also eine Art Zauberformel, die die Scheidungskosten auf beiden Seiten niedrig hält. Barnier soll für die Europäische Union diese Formel finden.

