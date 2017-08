Terror in Spanien

Ein Angriff im Herzen Barcelonas mit 13 Toten, ein verhinderter Anschlag offenbar ähnlichen Musters im Badeort Cambrils und eine Explosion in Alcanar: Die Polizei geht davon aus, dass es zwischen diesen drei Tatorten einen Zusammenhang gibt. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Tatort Barcelona: Was ist passiert?

Gegen 17 Uhr fährt am Donnerstagnachmittag ein weißer Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf die Flaniermeile Las Ramblas. Die knapp 1,3 Kilometer lange Promenade im Zentrum der Stadt führt vom Plaça de Catalunya im Norden bis zum Alten Hafen am südlichen Ende. In der Mitte dieser Straße ist ein breiter Flanierbereich für Fußgänger, auf diesem rast der Transporter laut Augenzeugenberichten im Zickzack in die Menschenmenge hinein.

Was ist über die Opfer bekannt?

13 Menschen werden getötet und 100 weitere verletzt. Nach Angaben der katalanischen Regionalregierung kamen die Menschen, die getötet oder verletzt wurden, aus 24 verschiedenen Ländern. Mehrere Außenministerien - darunter die von Belgien, Frankreich, Taiwan und Hongkong - bestätigen, dass sich Staatsbürger ihrer Länder unter den Verletzten befinden.

Nach Angaben des spanischen Zivilschutzes wurden auch Deutsche getötet oder verletzt. Das ZDF berichtete von drei getöteten Deutschen, eine Bestätigung des Außenministeriums gibt es bislang nicht.

Polizei verhindert weiteren Anschlag in Cambrils

Was ist über die mutmaßlichen Täter bekannt?

Nach Angaben der katalanischen Regierung wurden drei Verdächtige festgenommen, zwei am Donnerstag und ein weiterer am Freitagmorgen. Keiner der beiden am Donnerstag Festgenommenen sei jedoch der Fahrer des Lieferwagens, teilte die Polizei mit. Einer der beiden Männer sei Marokkaner, der andere stamme aus der spanischen Exklave Melilla. Beide stünden aber direkt in Zusammenhang mit dem Terroranschlag.

Über den am Freitagmorgen Festgenommenen sind noch keine Details bekannt. Der Fahrer des Lieferwagens ist noch auf der Flucht.

Handelt es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag?

Viel spricht dafür, aber "harte Fakten fehlen noch", sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Stempfle. Klar ist aber: Es ist ein Terroranschlag. Die Polizei sprach von einem "massiven Zusammenstoß", der absichtlich durch den Fahrer des Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" reklamierte über die ihr nahestehende Nachrichtenagentur Amak den Anschlag für sich. Einer "der Soldaten des Islamischen Staates" habe die Tat ausgeführt, meldete Amak.

Tatort Cambrils: Was ist passiert?

Wenige Stunden nach dem Attentat in Barcelona ereignete sich in der Nacht zu Freitag gegen 1:30 Uhr offenbar eine ähnliche Attacke im rund 100 Kilometer südlich gelegenen Badeort Cambrils. Auch hier spricht die Polizei von einem terroristischen Angriff. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter ein Polizist.

Berichten zufolge überfuhren die Täter mehrere Zivilisten mit einem Auto, bevor sie von der Polizei gestellt und erschossen wurden. Die Beamten töteten die fünf Angreifer, von denen einige nach Polizeiangaben Sprengstoffgürtel trugen. Die Gürtel seien gezielt gesprengt worden. Spanische Medien berichten unter Berufung auf das Innenministerium, es habe sich bei den Gürteln um Attrappen gehandelt.

Nach Angaben der Behörden besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Barcelona und Cambrils sowie in der Ortschaft Alcanar.

Umgekipptes Tatfahrzeug in Cambrils

Tatort Alcanar: Was ist passiert?

In Alcanar in der Provinz Tarragona kam bereits am Mittwoch bei der Explosion in einem Wohnhaus ein Mensch ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen der Tat in Barcelona und der Explosion in Alcanar einen Zusammenhang gibt. Es gebe "klare" Verbindungen zu dem Anschlag in Barcelona, sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero.

Nach Informationen der Zeitung "El País" sollen dort etwa 20 Gasflaschen gelagert worden sein. In dem Wohnhaus in der Ortschaft mit knapp 10.000 Einwohnern sei der Anschlag von Barcelona vermutlich vorbereitet worden, berichtete das Blatt unter Berufung auf die katalanische Polizei.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 17. August 2017 um 22:18 Uhr.

