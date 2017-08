Terror in Barcelona: Ein Lieferwagen rast über die auch bei Touristen beliebte Flaniermeile "Las Ramblas" in eine Menschenmenge. Es gibt viele Tote und Verletzte. Was ist bislang bekannt? Ein Überblick.

Was ist passiert?

Gegen 17 Uhr fährt am Donnerstagnachmittag ein weißer Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf die Flaniermeile Las Ramblas. Die knapp 1,3 Kilometer lange Promenade im Zentrum der Stadt führt vom Plaça de Catalunya im Norden bis zum Alten Hafen am südlichen Ende. In der Mitte dieser Straße ist ein breiter Flanierbereich für Fußgänger, auf diesem rast der Transporter laut Augenzeugenberichten im Zickzack in die Menschenmenge hinein.

Bilder aus Barcelona (unkommentiert) kurz nach dem Anschlag

Was ist über das Tatauto bekannt?

Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen einer Leihwagenfirma handeln. Ein zweiter Lieferwagen, mit dem die Attentäter womöglich hätten fliehen wollen, sei nahe Barcelona gefunden worden, schreiben zwei katalanische Zeitungen unter Berufung auf die Polizei.

Wie viele Opfer gibt es?

Mindestens zwölf Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge getötet, mehr als 50 weitere wurden verletzt. Der katalanische Innenminister sprach von 13 Toten und 80 Verletzten. Unter den Opfern ist auch ein Belgier. Die Flaniermeile "Las Ramblas" ist ein Touristenmagnet, daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass weitere Touristen unter den Opfern sind.

Sind Deutsche unter den Opfern?

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte auf seiner Internetseite mit, es lägen noch keine detaillierten Informationen zu Opfern und deren Staatsangehörigkeit vor. Reisenden werde geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren.

Gibt es Festnahmen?

Nach Angaben des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont wurden zwei Verdächtige festgenommen. Einer der Festgenommenen wurde bereits identifiziert.

Handelt es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag?

Viel spricht dafür, aber "harte Fakten fehlen noch", sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Stempfle. Klar ist aber: Es ist ein Terroranschlag. Die Polizei sprach von einem "massiven Zusammenstoß", der absichtlich durch den Fahrer des Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Inzwischen reklamierte die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" über die ihr nahestehende Nachrichtenagentur Amak den Anschlag für sich. Einer "der Soldaten des Islamischen Staates" habe die Tat ausgeführt, meldete Amak.

