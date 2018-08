Proteste in Dhaka Zusammenstöße in Bangladesch

Seit Tagen protestieren Studenten in der Hauptstadt Dhaka gegen die Zustände im Straßenverkehr von Bangladesch. Am Wochenende kam es nun zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Die Proteste für mehr Sicherheit auf Bangladeschs Straßen gehen weiter. Auch am Wochenende demonstrierten wieder Tausende junge Demonstranten gegen die Zustände im Verkehr. Die Polizei in der Hauptstadt Dhaka feuerte Tränengas auf die protestierenden Studenten ab. Zudem wurden sie von Regierungsanhängern mit Stöcken angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Auslöser der Proteste war in der vergangenen Woche der Tod zweier Studenten. Sie wurden von einem rasenden Bus erfasst und kamen ums Leben. Die Regierung von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina beobachtet die Demonstrationen mit Nervosität. Im Dezember stehen in Bangladesch Parlamentswahlen an. Die Regierungspartei beschuldigt die Opposition, die Empörung der Stundenten für ihre Zwecke zu nutzen.

Polizisten in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka.

12.000 Verkehrstote im Jahr

Hasina hat sich aber auch an die Demonstranten gewandt. Sie sagte eine Verbesserung der Straßensicherheit zu. Die Straßen von Dhaka gelten als chaotisch. Nicht lizenzisierte Fahrer, unregistrierte Fahrzeuge und rasende Busse sind dort normal. Es gibt häufig keine Verkehrskontrollen. Mindestens 12.000 Menschen sterben jedes Jahr bei Verkehrsunfällen in Bangladesch.

Die Demonstranten wollen diese Zustände nicht länger hinnehmen. Am Wochenende kontrollierten sie eigenmächtig Tausende Fahrzeuge, verlangten Nachweise über Registrierung und Zulassung. Weitere Proteste sind angekündigt.