Auf der indonesischen Insel Bali wird der Jahreswechsel gefeiert. Flüge fallen aus, das mobile Internet ist abgeschaltet. An Nyepi, dem Tag der Stille, geht der Blick nach innen.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Damönisch geschminkte Gestalten mit zerzaustem Haar tanzen wild und blicken bedrohlich auf die traditionell gekleideten Zuschauer. Die Neujahrsfeierlichkeiten auf Bali sind im vollen Gange, alles Schlechte wird zum Ende des alten Jahres vertrieben: Riesige Figuren von Damönen, bösen Geistern, an denen das ganze Dorf mitgearbeitet hat, werden bei den Ogoh-Ogoh-Prozessionen durch die Straßen getragen und am Ende verbrannt.

Und wo es möglich ist, brennen die Figuren am Strand - denn das Meer ist die Heimat des Bösen, so der Glaube. Das Land hingegen ist für die Menschen, die Berge für die Götter.

Bali hüllt sich in Dunkelheit

Die verbrannten Dämonen sollen also ins Meer fliehen. Damit sie den Weg zu den Menschen nicht zurückfinden, heißt es: Licht aus. Die Insel hüllt sich in Dunkelheit, den ganzen ersten Tag des neuen Jahres lang. Nyepi, so der Name, ist der Tag der Stille, der Einkehr für die gläubigen Hindus.

Der Internationale Flughafen war zuletzt beim Ausbruch des Mount Agung Ende 2017 gesperrt.

Indonesiens Bevölkerung ist zum größten Teil muslimisch, aber Balis Bewohner hinduistisch. Also heißt es für sie heute: zu Hause bleiben, keine Reisen, kein Essen, keine Unterhaltung, keine Aktivitäten.

Blick nach innen

Auch das mobile Internet schweigt - zum ersten Mal in diesem Jahr. Keine Tweets, keine Posts und Likes bei Facebook, kein Musik-Streaming, keine besinnlichen Selfies der Einkehr auf Instagram. Der Blick soll nach innen gehen und nicht ins weltweite Netz. Die indonesische Hindu-Gesellschaft hatte sich schon im vergangenen Jahr an die Regierung gewandt, damit die ihr Anliegen durchsetzt. Jetzt stellen alle Mobilfunkbetreiber das mobile Netz auf der Insel ab.

Flughafen macht Pause

Die Straßen und Strände sind leer, die Geschäfte geschlossen, der Internationale Flughafen bleibt einen Tag zu. Für Touristen heißt das: Entweder haben sie die Insel vorher verlassen - oder sie genießen die Einkehr. Bali ist bei vielen Reisenden auch beliebt als Hort der Inspiration, der Meditation, der seelischen Reinigung - heute ist der Tag dafür.

Zumal es genug zu hören gibt - denn nicht alle Lebewesen schweigen. Und wer partout nicht aufs Internet verzichten kann: Einige Hotels haben WLAN-Hotspots; die Krankenhäuser, Behörden und Banken sind nach wie vor am Netz. Der Rest ist Schweigen.

Balis Tag der Stille

Lena Bodewein, ARD Singapur

