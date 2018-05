Bedenkenlos ins kühle Nass: Das Baden bleibt in fast allen Flüssen, Seen und an den Küsten in Deutschland und der EU ein sauberes Vergnügen. Das geht aus einem Bericht der EU hervor.

Die aktuell hohen Temperaturen laden förmlich dazu ein, sich durch einen Sprung in einen See, einen Fluss oder das Meer abzukühlen - und das ist hierzulande mit Blick auf die Wasserqualität nahezu bedenkenlos möglich. Denn laut einem neuen EU-Bericht erfüllen 98 Prozent der knapp 2300 untersuchten deutschen Badestellen die EU-Mindeststandards für Badegewässer.

Den allermeisten (91,4 Prozent) bescheinigt der vorgestellte Bericht sogar eine ausgezeichnete Qualität. Auch EU-weit schneiden die Badegewässer gut ab: 85 % der überprüften Badegebiete in ganz Europa erfüllen die höchsten und strengsten Qualitätsnormen der Europäischen Union für weitgehend schadstofffreie Gewässer, heißt es in dem Bericht.

Europäer können stolz sein

Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei, sagte dazu: "Auf die Qualität ihrer Badegewässer können die Europäerinnen und Europäer stolz sein. Diese Qualität ist auf eine gute Zusammenarbeit und ständige Wachsamkeit zurückzuführen. Wir spielen alle eine Rolle: Industrie, lokale Behörden und Dienstleister sowie Bürgerinnen und Bürger."

Acht Badestellen in Deutschland allerdings fielen beim Test durch - drei mehr als im Vorjahr. Zu diesen Schlusslichtern gehören zum Beispiel das Strandbad Reinsdorf bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt, das Südufer des Werratalsees bei Eschwege in Hessen und der Freigerichtsee-Ost bei Aschaffenburg im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken.

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts:

In fünf Ländern wurden 95 % der Badegewässer oder mehr mit "ausgezeichnet" bewertet: Luxemburg (alle 12 Badegebiete), Malta (98,9 % aller Badegebiete), Zypern (97,3 % aller Badegebiete), Griechenland (95,9 % aller Badegebiete) und Österreich (95,1 % aller Badegebiete).

Alle überprüften Badegebiete in Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slowenien und der Schweiz haben im Jahr 2017 (gemäß den Mindestqualitätsstandards der Badegewässerrichtlinie) zumindest eine ausreichende Qualität erreicht.

Die drei Länder mit der höchsten Zahl an Badegebieten mit "mangelhafter" Wasserqualität befanden sich in Italien (79 Badegebiete bzw. 1,4 %), Frankreich (80 Badegebiete bzw. 2,4 %) und Spanien (38 Badegebiete bzw. 1,7 %). In den EU-Mitgliedstaaten wurde der höchste Anteil der als "mangelhaft" eingestuften Badegewässer in Estland (vier Badegewässer bzw. 7,4 %), Irland (sieben Badegewässer bzw. 4,9 %) und dem Vereinigten Königreich (21 Badegewässer bzw. 3,3 %) verzeichnet.

Die Daten zu den europäischen Badegewässern stammen aus der Saison 2017. Insgesamt nimmt der Bericht mehr als 21.000 Badestellen in den EU-Ländern sowie in Albanien und der Schweiz unter die Lupe.

Mit Informationen von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

EU-Bericht: So sauber sind die Badegewässer in Norddeutschland

Karin Bensch, ARD Brüssel

29.05.2018 13:16 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.