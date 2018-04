Ford kündigt weitere Sparmaßnahmen an und will das Angebot in den USA den Kundenvorlieben anpassen. Für Kleinwagen bedeutet dies das Aus.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Die Amerikaner lieben große Autos, sie kaufen SUVs und Pickup-Trucks. Ford reagiert darauf jetzt mit einem Kahlschlag: Der Autokonzern kündigte an, er werde auf dem amerikanischen Markt gleich fünf Automodelle auslaufen lassen. Dazu gehören der Kleinwagen "Fiesta", der "Focus" und das Mittelklasse-Modell "Fusion", das in Europa als "Mondeo" bekannt ist.

Ihre Produktion soll in den nächsten Jahren auslaufen. Anstelle dessen will Ford mehrere neue SUV-Modelle entwickeln.

Programm "Fitness"

Ford-Chef Hackett will andere US-Autohersteller einholen.

Das ist Teil eines Programmes mit dem Namen "Fitness", das der neue Chef Jim Hackett aufgelegt hat. Er will damit die anderen US-Autohersteller einholen, die in der Vergangenheit bessere Zahlen präsentiert hatten.

Hackett sagte, es gehe darum, die gesunden Teile des Unternehmens zu fördern und dort entschieden zu handeln, wo Werte vernichtet werden. Ford-Finanzchef Bob Shanks sagte, alles sei auf dem Tisch, man könne Produkte einstellen und Märkte verlassen. Alles würde untersucht.

Ford ist nicht das erste Unternehmen, das auf diese Weise sein Angebot überprüft. General Motors hat schon früher damit angefangen und sich zum Beispiel von der deutschen Tochter Opel getrennt.

Ade Fiesta - in den USA: Ford will Modellpalette kräftig zusammenstreichen

Jan Bösche, ARD Washington

26.04.2018 09:42 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete B5 aktuell (BR Hörfunk) am 26. April 2018 um 07:40 Uhr.