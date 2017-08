Ein Autofahrer ist in ein Restaurant östlich von Paris gefahren. Ein Mädchen wurde getötet, mindestens sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei erklärte.

Ein Auto ist in dem kleinen Ort Sept-Sorts etwa 60 Kilometer östlich von Paris in eine Pizzeria gefahren. Dabei sei ein Mädchen getötet worden, teilte die Polizei mit. Laut Staatsanwaltschaft wurden sechs weitere Menschen schwer verletzt. Medienberichten zufolge gab es keine Bremsspuren. Das Fahrzeug sei durch die Außenterrasse in das Restaurant gefahren. Der Fahrer erfasste die Menschen auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant.

Der Fahrer des Autos wurde gleich nach der Tat festgenommen. Er habe vorsätzlich auf die Menschen zugehalten, verlautete aus Polizeikreisen. Nach ersten Erklärungen des Festgenommenen lasse sich "ein terroristischer Hintergrund ausschließen", hieß es aus Justizkreisen. Die Pariser Staatsanwaltschaft, die in Frankreich für Terrorermittlungen zuständig ist, wurde den Angaben zufolge nicht eingeschaltet.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Algerier sein Auto in eine Gruppe französischer Soldaten gesteuert.

Barbara Kostolnik, ARD Paris

