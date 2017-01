Griechischer Gerichtshof Türkische Soldaten dürfen bleiben

Die nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli nach Griechenland geflohenen Soldaten werden nicht ausgeliefert. Das entschied der Oberste Gerichtshof in Athen - mit der Begründung, die Soldaten könnten in der Türkei keinen fairen Prozess erwarten.

Acht türkische Soldaten, die in Griechenland Asyl beantragt haben, dürfen nach einem Urteil des höchsten griechischen Gerichtshofes nicht an ihr Heimatland ausgeliefert werden. Dies habe das Gericht beschlossen, berichteten das Staatsradio und andere griechische Medien übereinstimmend.

Damit folgten die Richter der Generalstaatsanwaltschaft. Sie hatte gegen die Auslieferung plädiert. Es sei nicht auszuschließen, dass die Männer in der Türkei ein unfaires Verfahren erwarte oder dass sie dort gefoltert würden. Zudem wäre eine Auslieferung nicht vereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, hieß es.

Putschisten oder nur Hubschrauberpiloten?

Die zwei Majore, vier Hauptmänner und zwei Unteroffiziere waren Mitte Juli 2016 während des Putschversuchs in der Türkei per Hubschrauber nach Griechenland geflohen und hatten dort Asyl beantragt. Seither fordert die Regierung in Ankara die Auslieferung der mutmaßlichen Putschisten.

Die Militärs hingegen sagen, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Sie seien Piloten von Such- und Rettungshubschraubern. Als ihr Stützpunkt von Bürgern und Polizisten beschossen worden sei, hätten sie um ihr Leben gefürchtet und seien geflohen. In der Heimat seien sie dennoch längst ohne Anhörung schuldig gesprochen worden.

Für Griechenland ist das Thema äußerst heikel: Ankara hatte eindringlich die Auslieferung gefordert und angedeutet, die Nicht-Auslieferung könnte die Beziehungen zwischen beiden Staaten belasten.



1/18 Das Militär gegen Erdogan (16. Juli 2016) Der Putschversuch in der Türkei Vollbild In der Türkei hat es am 15. Juli einen Putschversuch gegeben. Um die Kontrolle über Istanbul zu erlangen, sperrte das Militär unter anderem die beiden Bosporus-Brücken ab.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 26. Januar 2017 um 15:00 Uhr.