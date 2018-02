Was ist vergangenen Nacht an der US-Botschaft in Montenegros Hauptstadt Podgorica passiert? Fest steht: Ein Mann warf erst eine Handgranate auf das Gebäude, dann tötete er sich mit einer anderen selbst.

Ein Unbekannter hat nach Angaben Montenegros eine Granate an die US-Botschaft in der Hauptstadt Podgorica geworfen. Der Mann habe sich anschließend mit einem anderen Sprengsatz selbst getötet, teilte die Regierung mit. Außer dem mutmaßlichen Angreifer sei niemand getötet oder verletzt worden. Zudem seien keine Schäden entstanden.

Der Mann warf die Granate gegen Mitternacht auf das Anwesen der Botschaft, erklärte die Regierung weiter. Die Gegend wurde von der Polizei abgesperrt. Die Identität des Mannes sei noch unklar. Eine mögliche Spur gebe es noch nicht.

Ein Wachmann eines nahegelegenen Sportzentrums sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe zwei aufeinander folgende Explosionen gehört. Die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe "den Körper eines Mannes weggetragen".

US-Bürger sollen Gebiet meiden

Das US-Außenministerium erklärte, die Botschaft prüfe die Situation, um die Sicherheit aller Angestellten der Botschaft zu garantieren. Die Botschaft selbst forderte US-Bürger dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Die USA unterhalten seit 2006 diplomatische Beziehungen zu Montenegro, das seit vergangenem Jahr auch Mitglied der NATO und außerdem einer der aussischtsreichtsen Kandidaten für einen EU-Beitritt ist.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Februar 2018 um 06:00 Uhr und 07:00 Uhr.