75 erfolgreiche Starts in Serie - das ist mit noch keiner Trägerrakete gelungen. Insofern kann die Ariane 5 heute einen Weltrekord aufstellen. Wichtige Teile für die Mission kommen aus Bremen. Sven Weingärtner hat die Ingenieure getroffen.

Von Sven Weingärtner, Radio Bremen

"Trois, deux, unité, décollage ..."

So soll es klingen, wenn heute, 14:06 Uhr deutscher Zeit, die Ariane 5 von Kourou aus abhebt. Dass alles funktioniert, da ist Jens Lassmann, Standortleiter des Raumfahrtunternehmens Airbus Safran Launchers in Bremen, zuversichtlich: "Ich habe jahrelang selbst an der Rakete mitgearbeitet, mitentwickelt, und weiß, wie anstrengend und technisch herausfordernd es ist, so einen erfolgreichen Start hinzulegen."

Dass das bis jetzt schon 74-mal geklappt hat, ist nicht selbstverständlich, weiß Lassmann. Ausgerechnet, als die erste von ihm mitentwickelte neue Oberstufe - so heißt das obere Teil einer mehrstufigen Trägerrakete - sich beweisen sollte, ging der Start schief. Viele Jahre ist das her und es war auch kein Fehler des in Bremen entwickelten Teils. Trotzdem ist Lassmann die damalige Enttäuschung noch vor Augen: Wenn die Arbeit von mehreren Jahren in Feuer und Rauch aufgehe, dann sei das ein ganz schöner Schlag. "Da kriegt man einen riesigen Schreck und merkt erst, wie fragil Raketentechnik ist."

Die Starts der Ariane 5 liefern immer beeindruckende Bilder - ob am helllichten Tag (hier: ein Bild vom 5. Oktober 2016) oder in der Dämmerung (ganz oben: ein Bild vom 5. Juli 2012)

Wenn der Kleber versagt - dann war's das

Mögliche Fehlerquellen gibt es genug: "Das kann schon ein neuer Klebstoff sein, der vielleicht günstiger ist als der alte - aber nicht für die tiefen Temperaturen in den großen Höhen geeignet." Kleinigkeiten eben mit fatalen Folgen: Vor zwei Jahren scheiterte eine russische Rakete. Wegen eines kleinen Konstruktionsfehlers war eine Treibstoffleitung eingefroren. Zwei Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo konnten deshalb zunächst nicht in die richtige Umlaufbahn gebracht werden.

Zum ersten Mal werden die Galileo-Satelliten nun mit der europäischen Ariane-Rakete ins All befördert. Ingo Engeln, Vorstand des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB, sieht dem Start entspannt entgegen: "Ich habe hundertprozentiges Vertrauen. Die Statistik von Ariane 5 spricht eigentlich für sich."

Das Ergebnis ist eine Erfolgstory, wie sie nur wenige Träger vorweisen können. In 23.000 Kilometern Höhe soll die Rakete die vier Satelliten aussetzen. Etwa 40 Millionen Euro teuer ist die wertvolle Fracht pro Stück. Benannt sind die Satelliten nach Kindern, die bei einem europäischen Malwettbewerb mitgemacht haben.

Noch vier Jahre, dann soll Galileo komplett sein

Erste Funktionen des Galileo-Systems könnten Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Auf wenige Meter genau soll das europäische Navigationssystem arbeiten, wenn es in vier Jahren schließlich komplett sein wird. Bei OHB hofft man, auch die noch fehlenden Satelliten bauen zu dürfen. Dann hätte Physiker Engeln auch wieder Gelegenheit, in die Produktion zu gehen. "Ich bin auch nach wie vor gern an der Hardware dran. Das lässt einen nicht mehr los."

Das Leid des Managers teilt Jens Lassmann von Airbus Safran Launchers. Auch er wäre lieber im Reinraum als im Büro.

