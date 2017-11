Die Hoffnung auf Rettung steigt: Von dem im Atlantik verschollenen argentinischen U-Boot sind offenbar Notsignale empfangen worden. Laut Verteidigungsministerium gab es mehrere Anrufversuche per Satellitentelefon. Unterdessen lief eine internationale Suchaktion an.

Von dem seit Mittwoch verschollenen argentinischen U-Boot ist offenbar über ein Satellitentelefon versucht worden, Verbindung mit Marinestützpunkten aufzunehmen. Mindestens sieben wenige Sekunden dauernde Anrufversuche wurden von einem Satellitenunternehmen registriert, teilte das argentinische Verteidigungsministerium mit. Allerdings habe in keinem Fall die Verbindung hergestellt werden können.

Es werde angenommen, dass die Besatzung des Boots versuche, Kontakt aufzunehmen, teilte die argentinische Marine mit. Es sei noch nicht bestätigt, dass sie sicher von dem U-Boot kamen, hieß es. Die Anrufe an verschiedene Stützpunkte seien zwischen vier und 36 Sekunden lang gewesen. Nun solle der genaue Ort gefunden werden, von dem die Anrufe kamen.

Groß angelegte internationale Rettungsaktion

Zuvor war eine groß angelegte internationale Rettungsaktion angelaufen, um das seit Mittwoch verschollene U-Boot mit 44 Mann Besatzung zu finden. Zehn argentinische Kriegsschiffe, ein britisches Polarschiff und zwei US-Flugzeuge nehmen an der Suche im Südatlantik teil, so der Sprecher der argentinischen Kriegsmarine. Auch aus Brasilien, Chile, Uruguay und Südafrika sei Unterstützung angeboten worden.

Das U-Boot "San Juan" war von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen zu einer Fahrt zum U-Boot-Stützpunkt in Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Dort sollte das U-Boot am Sonntag oder Montag anlegen - jedoch brach die Verbindung ab. Nach dem letzten Funkkontakt befand sich das U-Boot in Gewässern des Golfs von San Jorge, etwa 430 Kilometer von der patagonischen Küste entfernt. Das Meer ist dort rund 350 Meter tief.

Die "San Juan" wurde 2014 umfassend modernisiert.

Die Kriegsmarine geht davon aus, dass das U-Boot eventuell aufgrund einer Batterie-Panne an die Meeresoberfläche aufgetaucht sei und ohne Motorkraft im Atlantik treibt. Dort ist zurzeit bis zu sechs Meter hoher Wellengang zu erwarten.

In Deutschland gebaut

Das "San Juan" ist ein U-Boot mit Diesel-elektrischem Antrieb der Klasse TR-1700. Es wurde in Auftrag der argentinischen Kriegsmarine in Emden gebaut und war 1983 von Stapel gelaufen. Die dortigen Nordseewerke gehörten damals dem Thyssen-Konzern. Die argentinischen Streitkräfte gelten wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes aber als unzureichend finanziert.

U-Boot bleibt verschollen

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

