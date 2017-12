Es geht nicht mehr um die Rettung der Seeleute, sondern nur noch darum, das U-Boot auf dem Meeresgrund zu finden: Die argentinische Marine sieht keine Hoffnung mehr für die Crew der "San Juan". Die Angehörigen erheben schwere Vorwürfe.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Südamerika

Es keine Hoffnung mehr für die Besatzung der "San Juan". Die argentinische Marine hat die Such- und Rettungsaktion für das verschollene U-Boot eingestellt. Vor mehr als zwei Wochen war der Kontakt zur "San Juan" abgebrochen.

Jetzt musste Marinesprecher Enrique Balbi eingestehen, dass es nicht gelungen ist, das U-Boot zu finden und dass es nicht mehr möglich sein wird, Überlebende zu retten: "28 Schiffe und neun Flugzeuge haben an der Suchaktion teilgenommen. 4000 Menschen waren beteiligt, 18 Länder haben uns unterstützt." Trotz des großen Umfangs dieser Suchaktion sei es nicht möglich gewesen, das U-Boot zu orten.

Die internationale Such- und Rettungsaktion ist zu Ende, das heißt, es geht jetzt nicht mehr um die Rettung der 44 Seeleute, sondern nur noch darum, das U-Boot irgendwann auf dem Meeresgrund zu finden. "Wir haben keinerlei Hinweis auf einen Schiffbruch im Suchgebiet entdeckt", erklärt der Marinesprecher, "dabei suchen Schiffe und Flugzeuge schon seit 15 Tagen."

Der Kontakt zur "San Juan" und ihren 44 Besatzungsmitgliedern war kurz nach der letzten Funkverbindung am 15. November abgebrochen.

Angelogen und vieles verschwiegen

Die Angehörigen der Seeleute erheben schwere Vorwürfe gegen die Marineführung. Das Militär habe sie angelogen und ihnen vieles verschwiegen. So habe die Armee erst nach einer Woche zugegeben, dass die "San Juan" in ihrem letzten Funkspruch gemeldet hatte, dass bei starkem Seegang Wasser durch den Schnorchel ins Bootsinnere eingedrungen war. Das Wasser hatte einen Kurzschluss und einen Schwelbrand im Bereich der Bug-Batterien ausgelöst, das geht aus der letzten Meldung der "San Juan" hervor. Rund drei Stunden später registrierten Unterwasser-Mikrofone eine schwere Explosion im Südatlantik, nicht weit von der letzten bekannten Position des U-Boots entfernt.

Den Tod der Besatzung wollte die Marine noch nicht bestätigen. Die Angehörigen der Seeleute sind vor allem über die Informationspolitik der Marine wütend. Luis Tagliapietra, dessen Sohn an Bord der "San Juan" war, sagte mehreren Fernsehsendern: "Jetzt haben sie den letzten Funken Hoffnung weggeworfen, den ich noch hatte. Das mag ja alles technisch korrekt sein, aber es ist ziemlich grausam. Vor nicht einmal einer Woche haben sie uns in die Augen geschaut und versprochen, dass sie weiter suchen, egal was passiert, bis sie sie finden. Das ist jetzt schon wieder eine Lüge, so wie sie uns von Anfang an vieles verschwiegen haben. Ich finde das empörend."

Hat deutsche Firma minderwertige Teile verbaut?

Die "San Juan" wurde vor 34 Jahren in Deutschland gebaut, vor einigen Jahren wurde das U-Boot generalüberholt. Dabei wurden unter anderem die Batterien ausgetauscht, auch diesen Auftrag hatte eine deutsche Firma übernommen - in Argentinien wird jetzt nicht nur die Rolle der Streitkräfte und der Zustand ihres Materials diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die deutsche Firma möglicherweise minderwertige Ersatzteile verbaut haben könnte.