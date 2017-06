Frankreichs neue Regierung packt eines der wichtigsten Projekte von Präsident Macron an: die Arbeitsmarktreformen. Die Arbeitsministerin stellt die Pläne im Kabinett vor. An der Lockerung der Schutzrechte für Arbeitnehmer gibt es aber schon jetzt auch Kritik.

Es ist die vielleicht wichtigste Säule, auf die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Erfolg seiner Amtszeit aufbauen will: Eine umfassende Reform des als äußerst strikt bekannten französischen Arbeitsrechts.

Schnelle Änderungen über Verordnungen

Der Entwurf, den Arbeitsministerin Muriel Pénicaud dazu vorstellt, sieht nach Informationen der Zeitung "Le Monde" weitreichende Lockerungen vor: flexiblere Arbeitsverträge, die Möglichkeit, Rahmenbedingungen wie die Arbeitszeit künftig auch individuell in Betrieben auszuhandeln, Vereinfachung der betrieblichen Mitbestimmung. All das soll helfen, die seit Jahren hohe Arbeitslosigkeit in den Griff zu kriegen.

Damit das schneller geht, sollen die wichtigsten Reformen bereits sehr bald über Verordnungen erlassen werden können. Dazu braucht der Präsident allerdings die Zustimmung des Parlaments. Die gilt allerdings wegen der großen Mehrheit des Präsidentenlagers dort als sicher.

Kritik: Politik zugunsten der Arbeitgeber

Kritik kommt vor allem von ganz linker Seite. Von dort wird dem Präsidenten vorgeworfen, er wolle alte Errungenschaften der französischen Arbeiterschaft einseitig zu Gunsten der Arbeitgeber aufgeben.

