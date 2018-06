Ein Ende der Flüchtlingsodyssee im Mittelmeer ist in Sicht: Nach der "Datillo" ist auch das Rettungsschiff "Aquarius" in der spanischen Hafenstadt Valencia eingetroffen. Am Mittag werden die letzten Flüchtlinge erwartet.

Nach dem ersten seiner beiden Begleitschiffe ist auch das Flüchtlingsschiff "Aquarius" in Spanien angekommen. Die "Aquarius" mit 106 Menschen an Bord legte am Vormittag im Hafen der Stadt Valencia an.

Am Morgen war das italienische Boot "Dattilo" mit den ersten 247 Flüchtlingen eingetroffen. An Bord war Applaus zu hören. Zunächst gingen Ärzte mit Schutzanzügen auf das Schiff, um die Flüchtlinge zu untersuchen. Das italienische Marineschiff "Orione" mit weiteren 249 Migranten soll nach Schätzungen der spanischen Behörden gegen Mittag folgen.

Die ersten "Aquarius"-Flüchtlinge verlassen in Valencia das italienische Marineschiff "Dattilo".

Italien und Malta hatten sich geweigert, die Menschen aufzunehmen und damit eine Debatte über die europäische Flüchtlingspolitik ausgelöst. Die neue spanische Regierung hatte sich schließlich bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte, Spanien werde die Geretteten wie alle anderen Migranten behandeln. Jeder Fall werde einzeln geprüft. Inzwischen hat auch Frankreich angeboten, Asylsuchende von der "Aquarius" aufzunehmen.

Salvini: "Keine Beihilfe für illegales Einwanderungsgeschäft"

Die neue italienische Regierung erklärte, dass sie Flüchtlingsorganisationen nicht länger gestatten werde, Migranten, die sie im Mittelmeer aufgenommen haben, nach Italien zu bringen. Innenminister Matteo Salvini sagte, Italien wolle nicht länger einem illegalen Einwanderungsgeschäft Beihilfe leisten.

Zuvor hatte der Parteichef der rechtgerichteten Regierungspartei Lega angekündigt, zwei Schiffen deutscher Hilfsorganisationen ebenfalls die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern.

Erste Flüchtlinge erreichen Valencia

tagesschau 10:00 Uhr, 17.06.2018







Meterhohe Wellen während der Überfahrt

Die Flüchtlinge waren am vergangenen Wochenende von Hilfsorganisationen aus Seenot gerettet worden. Nachdem Italien und auch Malta der "Aquarius" die Einfahrt verweigerten, erklärte sich die neue sozialistische Regierung Spaniens zur Aufnahme bereit. Bei der mehr als 1500 Kilometer langen Überfahrt nach Valencia hatten die Schiffe zum Teil mit meterhohen Wellen zu kämpfen.